Denuncian peligro de derrumbe de un talud en Picadueña Baja en Jerez

El secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, ha reclamado al gobierno de Pelayo “una actuación urgente y preventiva” en el talud y muro de la calle cruz del canto en Urb. Los Laureles.

Díaz, acompañado por la secretaria de organización, Esther Mayolín, ha recorrido a petición de los residentes el entorno de la Urbanización Los Laureles, en la zona oeste de Jerez, para conocer de primera mano sus principales demandas. “Es evidente y visible la falta de compromiso del gobierno de Pelayo hacia estos vecinos que reclaman colaboración para reparar un muro que se puede desplomar”.

Entre los problemas más graves detectados durante la visita, el secretario general del PSOE ha señalado la situación de un talud de tierra que muestra “una peligrosidad evidente, especialmente en épocas de fuertes precipitaciones”. En este sentido, Díaz ha instado al Ayuntamiento “a actuar de forma subsidiaria, urgente y preventiva para evitar un derrumbe total del talud que pueda ocasionar accidentes que nadie quiere tener que lamentar”.

“Ponemos esta situación en conocimiento de la opinión pública porque, una vez más, comprobamos que el gobierno de Pelayo no reacciona ante los escritos de la comunidad de vecinos, es necesario que se ejecute cuanto antes por el peligro que puede ocasionar”, ha añadido.

El responsable socialista solicita que “el gobierno local atienda las demandas de los vecinos y vecinas de Los Laureles. En caso contrario, seguiremos a su lado, canalizando sus reivindicaciones y dándoles voz porque ese es y seguirá siendo el compromiso del PSOE con Jerez”, ha concluido Díaz.