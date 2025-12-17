La tala de cipreses y pinos en Estella del Marqués, "por motivos de seguridad"
La Junta explica que "se ha detectado un aumento de la caída de ramas de algunos árboles, especialmente durante episodios de viento fuerte o tormentas, lo que supone un riesgo para las personas usuarias de la vía"
Denuncian una tala masiva "sin sentido" de cipreses y pinos en Estella del Marqués
La Junta de Andalucía, ante la denuncia de organizaciones sociales y vecinales de Jerez, integradas en la Plataforma en Defensa del Arbolado de Jerez, de "la tala sin sentido, de cipreses y pinos carrascos en la zona trasera de la Venta de la Cueva en la ladera existente bajo Estella del Marqués", ha precisado que "la actuación se lleva a cabo por motivos de seguridad vial" ya que "se ha detectado un aumento de la caída de ramas de algunos árboles, especialmente durante episodios de viento fuerte o tormentas, lo que supone un riesgo para las personas usuarias de la vía".
La intervención corresponde a Conservación de Carreteras de la Junta de Andalucía, y "por este motivo, se ha considerado necesaria la retirada de aquellos ejemplares que se encuentran en la zona de dominio público y que pueden comprometer la seguridad del tráfico, con el objetivo de prevenir accidentes y mejorar las condiciones de circulación", añade la Junta, que subraya que "la intervención se limita exclusivamente a los árboles que presentan riesgo y se realiza conforme a la normativa vigente".
