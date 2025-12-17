La tala de cipreses y pinos en Estella del Marqués, "por motivos de seguridad"

La Junta de Andalucía, ante la denuncia de organizaciones sociales y vecinales de Jerez, integradas en la Plataforma en Defensa del Arbolado de Jerez, de "la tala sin sentido, de cipreses y pinos carrascos en la zona trasera de la Venta de la Cueva en la ladera existente bajo Estella del Marqués", ha precisado que "la actuación se lleva a cabo por motivos de seguridad vial" ya que "se ha detectado un aumento de la caída de ramas de algunos árboles, especialmente durante episodios de viento fuerte o tormentas, lo que supone un riesgo para las personas usuarias de la vía".

La intervención corresponde a Conservación de Carreteras de la Junta de Andalucía, y "por este motivo, se ha considerado necesaria la retirada de aquellos ejemplares que se encuentran en la zona de dominio público y que pueden comprometer la seguridad del tráfico, con el objetivo de prevenir accidentes y mejorar las condiciones de circulación", añade la Junta, que subraya que "la intervención se limita exclusivamente a los árboles que presentan riesgo y se realiza conforme a la normativa vigente".