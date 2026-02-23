Denuncian "peligro extremo" en los garajes subterráneos del Astoria en Jerez

Vecinos propietarios de los garajes del Astoria en Jerez han denunciado la situación de "indefensión" que están viviendo ante el "incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Jerez de una sentencia firme que mantiene en la ruina dichos garajes subterráneos".

Los afectados alertan de "situación de abandono y peligro extremo" y subrayan el "escándalo institucional" que supone que el Ayuntamiento de Jerez "esté ignorando una sentencia judicial firme que le obliga a reparar estas instalaciones".

Entrada al garaje.

Como antecedentes, cabe recordar que estas plazas de aparcamiento fueron vendidas en su día, hace casi dos décadas, por el propio Ayuntamiento a los residentes, manteniendo el consistorio la titularidad y el uso de la plaza pública y zona lúdica que se encuentra justo encima. "Debido al pésimo estado de esta cubierta del Astoria, los garajes llevan años sufriendo daños severos en torno a 15 años", asegura el presidente de la Comunidad de Propietarios de los garajes de Astoria, Francisco Diosdado Domínguez. "Tras un largo proceso judicial, la justicia nos dio la razón mediante una condena firme contra el Ayuntamiento. En dicha sentencia, se le obligaba a indemnizar a la comunidad de propietarios y, lo más importante, a subsanar las irregularidades y reparar la cubierta", explica.

Imagen del estado de la cubierta del Astoria.

A día de hoy, Diosdado señala que "solo han indemnizado a la comunidad, pero no se ha reparado nada y en un claro acto de dejación de funciones y desacato a la resolución judicial, el Ayuntamiento no ha ejecutado las obras de la cubierta". Una situación que, apunta, está teniendo "consecuencias dantescas", como "filtraciones constantes e inundaciones: Cada vez que llueve (o se baldea la plaza superior), el agua sigue cayendo sobre nuestros vehículos debido a la nula impermeabilización de la cubierta municipal. Peligro de desprendimientos: El techo se cae a pedazos y las grietas siguen aumentando, amenazando la integridad estructural. Falsos techos para proteger los coches: La pasividad municipal ha llevado a los vecinos a tener que instalar, pagados de sus bolsillos, falsos techos y chapas de uralita sobre sus plazas para evitar que los cascotes y el agua corrompida destrocen la pintura y tapicería de sus vehículos".

Diosdado remarca que llevan mandando una media de cinco escritos por año al Ayuntamiento "reclamando que actúe "sin recibir respuesta alguna. Yo no aparco el coche en el garaje porque me da miedo que se me caiga el techo encima, la verdad".

"Creemos firmemente -concluye Diosdado- que los ciudadanos de Jerez tienen derecho a saber cómo su Ayuntamiento ignora a los tribunales y abandona a quienes les compraron de buena fe estas propiedades".