Derribo de una vivienda junto a la Real Escuela: el picadero ya se asoma a la avenida Duque de Abrantes

Desde hace unas semanas, una de las cinco viviendas existentes desde hace más de seis décadas junto a la Real Escuela de Arte Ecuestre ha sido demolida y el terreno resultante ya ha sido incorporado a los jardines de esta institución. Esta es la primera de las expropiaciones que se realiza en estos suelos con el objetivo de que el picadero, uno de los edificios icónicos del recinto hípico, tenga mayor visibilidad desde la avenida Duque de Abrantes.

Estas viviendas de la avenida Duque de Abrantes ya estaban construidas antes de que la institución adquiriera el Recreo de las Cadenas para la construcción de estas instalaciones (las obras se iniciaron a finales de los setenta). Ahora bien, en 2009, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) estableció que los suelos de estas viviendas pasaran a estar catalogadas como equipamiento público, al igual que toda la finca de la Real Escuela.

Desde entonces, estos suelos pueden ser expropiados para su incorporación a las instalaciones ecuestres. No obstante, todo este procedimiento se ha realizado, y se pretende seguir realizando, con acuerdos con los propietarios. De hecho, no fue hasta hace dos años aproximadamente cuando los herederos de la anterior propiedad del inmueble ahora derribado solicitaron el inicio del procedimiento ahora ejecutado.

La delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, señaló que, tras el cambio del PGOU, existen dos vías para que estos suelos pasaran a la institución ecuestre. Uno era un proceso de expropiación iniciado por el Ayuntamiento y otro que fueran los propios interesados quienes la solicitasen —la figura denominada de expropiación por ministerio de la Ley—. De la Cuadra indica que desde un principio se ha querido que todo este proceso se haga con la conformidad de los actuales propietarios, de ahí que a día de hoy el de la vivienda derribada sea el único procedimiento abierto y ya ejecutado. Sobre el resto de inmuebles (cuatro viviendas, concretamente) aún no se ha recibido algún tipo de solicitud.

De este modo, una vez que la titularidad de la vivienda pasó a ser del organismo autonómico, se le concedió a la Real Escuela la licencia de obras para su demolición, unos trabajos que se han estado realizando en las últimas semanas. De este modo, la parcela resultantes ya está siendo vallada siguiendo la estética del perímetro del ente ecuestre por lo que la parcela resultante, una vez acondicionada, se incorporará a la zona ajardinada que rodea al picadero.

De este modo, este edificio, donde se realizan los espectáculos ecuestres y que tiene capacidad para unos 1.600 espectadores, ya puede verse en parte desde la avenida Duque de Abrantes ofreciendo una nueva visión de este singular complejo hípico símbolo de Jerez.