Desarticulada una organización criminal dedicada al apoyo logístico al narcotráfico con un detenido en Jerez

La Guardia Civil ha detenido a 44 personas, una de ellas en Jerez, por los delitos de pertenencia a organización criminal, delitos contra la salud pública, contrabando y contra la seguridad pública. Han sido aprehendidos más de 16.000 litros de combustible destinados al apoyo logístico de narcolanchas.

El aumento de llegadas de narcholanchas a la zona de la ría Carreras de Isla Cristina (Huelva) para abastecer de combustible a las embarcaciones de alta velocidad que introducen hachís y marihuana por la costa sur peninsular dio inicio a la operación 'Ánfora'. La organización utilizaba garajes situados bajo bloques de viviendas para almacenar el combustible, lo que era un riesgo para las personas que vivían en estas viviendas. Repostaban las petacas en estaciones de servicio y las transportaban en vehículos particulares hasta las guarderías, donde una vez almacenadas, quedaban a la espera de ser cargadas en furgonetas para llevarlas a las embarcaciones.

Los delincuentes huían a gran velocidad al ver a los agentes y llegaban a embestir vehículos oficiales. En otras ocasiones abandonaban las furgonetas cargadas, con riesgo de explosión. La operación ha culminado con 17 registros en las provincias andaluzas de Huelva, Cádiz y Sevilla, y Ceuta. Los registros han sido todos en Huelva, con 35 detenidos; el resto de detenidos son cinco de El Puerto de Santa María, uno en Jerez de la Frontera, dos en la Línea y uno en Ceuta.

Se ha intervenido 16.250 litros de gasolina, dos armas cortas, dos carabinas, siete vehículos, cuatro embarcaciones, 20.000 euros, diversas dosis de estupefacientes, así como material informático, electrónico y náutico.

También se han bloqueado 35 cuentas bancarias, criptomonedas, e intervenidos 101 vehículos, 24 inmuebles y doce embarcaciones, todas ellas relacionadas con las ganancias obtenidas de las actividades ilícitas. Han participado centenares de guardias civiles, entre los que se encuentran el Equipo de Policía Judicial de Ayamonte, Área de Investigación de Isla Cristina y el Equipo Roca, contando en los registros con el apoyo del Grupo de Acción Rápida (GAR), Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Huelva (USECIC), Servicio Cinológico, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, Técnicos de desactivación de artefactos explosivos (TEDAX-NRBQ) y patrullas de Seguridad Ciudadana.

Además, en la explotación de la operación ha intervenido el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que emitirá un informe por los posibles delitos medioambientales que han sido detectados en las distintas guarderías. Los detenidos y las diligencias instruidas están a disposición judicial del Juzgado número 3 de Ayamonte, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.