Desarticulada una red asentada en Estella del Marqués que distribuía cocaína a gran escala en la provincia de Cádiz

Desarticulada una organización dedicada a la distribución de cocaína tras una investigación policial de varios meses

Agentes del Grupo Local de Estupefacientes de la Comisaría de El Puerto de Santa María–Puerto Real, en una actuación conjunta con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de las mismas dependencias, han culminado con éxito una compleja investigación contra el tráfico de drogas que ha permitido desarticular una organización criminal dedicada a la distribución de cocaína a gran escala en la provincia de Cádiz.

La operación se ha saldado con la intervención de más de 1.920 gramos de cocaína y el ingreso en prisión del principal investigado.

El resto de investigados ha quedado en libertad provisional, sin descartarse su posible ingreso en prisión conforme avance el procedimiento judicial.

La investigación se inició tras detectarse en la ELA jerezana de Estella del Marqués la actividad de varios individuos que distribuían sustancias estupefacientes en distintas localidades de la provincia de Cádiz.

En una de las entregas controladas por los agentes se intervino un kilogramo de cocaína y se detuvo a dos miembros de la organización que transportaban la sustancia hasta un taller mecánico ubicado en El Puerto de Santa María.

Dos registros en Jerez e intervenidos 800 gramos de cocaína

En una segunda fase, los investigadores localizaron otro punto de venta en Jerez de la Frontera abastecido por esta red asentada en Estella del Marqués. Tras las gestiones policiales se practicaron dos registros domiciliarios en dicha localidad, donde se intervinieron 800 gramos de cocaína, una máquina de envasado al vacío, recortes y diversos útiles relacionados con la preparación de la droga

Posteriormente se inició una tercera fase centrada en el taller mecánico de El Puerto de Santa María, que funcionaba como centro de distribución hacia distintos puntos de venta locales y como tapadera para el blanqueo de beneficios ilícitos.

Durante esta etapa se realizaron diversas aprehensiones de droga y detenciones de miembros encargados tanto del transporte desde la guardería como de la venta directa al consumidor.

Entre ellas destaca una intervención en la que el principal investigado entregó 100 gramos de cocaína a un distribuidor para su traslado a un punto de venta.

La operación concluyó con la entrada y registro en nueve inmuebles y la detención de siete personas.

Se incautaron 221.965 euros en efectivo, una máquina contadora de billetes, ocho vehículos de alta gama, dos motocicletas y diversas armas —entre ellas pistolas simuladas, katanas y machetes—. Parte del dinero fue localizado en cajas fuertes y oculto en una cavidad practicada en el suelo para dificultar su hallazgo.

En paralelo, la UDEF desarrolló una investigación contra los mismo investigados, que finalizó con el embargo preventivo de una finca de 10.000 m² valorada en 1.295.180 euros, la intervención de tres vehículos ,dos de ellos de alta gama valorados en 140.490 euros y el bloqueo de cinco cuentas bancarias, todo ello autorizado por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto de Santa María.