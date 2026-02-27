Desarticulados dos puntos de venta de droga en la barriada del Carmen en Jerez

La Policía Nacional de Jerez ha desarticulado dos puntos de venta de droga en la zona oeste de la ciudad, localizados en un mismo bloque de viviendas situadas en la barriada del Carmen.

La operación policial ha culminado con la detención de dos personas, un hombre y una mujer, a ambos se les imputan los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y el de defraudación de fluido eléctrico.

La intervención policial se enmarca dentro de la Operación Toná, desarrollada por el Grupo de Estupefacientes, con la colaboración de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Jerez.

La investigación permitió constatar la existencia de dos puntos de venta activos en modalidad de menudeo: uno dedicado a la distribución de cocaína y heroína, y otro centrado a la venta de hachís y marihuana.

Las sustancias estupefacientes eran adquiridas en determinadas cantidades, manipuladas y preparadas para su posterior venta, distribuyéndose en pequeñas dosis.

La cocaína y heroína se comercializaban en forma de papelinas termoselladas, mientras que el hachís se vendía en pequeños trozos, todo ello destinado a su venta directa a consumidores finales.

Con la preceptiva autorización judicial se procedió a la entrada y registro en ambos domicilios investigados

Durante los registros, los agentes localizaron una habitación preparada para el cultivo indoor de marihuana, equipada con una instalación completa compuesta por un sistema de aislamiento y los medios necesarios para el cultivo de las plantas.

Asimismo, se intervinieron material utilizado para la venta y distribución de drogas, así como tres machetes de grandes dimensiones y un cuchillo de considerables proporciones, elementos que evidencian la peligrosidad de los implicados y el riesgo que suponían para la seguridad de los vecinos y viandantes.

La actividad delictiva generaba un aumento de la inseguridad ciudadana de la zona

Esta situación se veía agravada por la proximidad de centros educativos como los colegios Alfonso X el Sabio y Sagrada Familia, lo que incrementaba la preocupación por la continua presencia de personas toxicómanas en los alrededores.

Finalmente, ambos implicados fueron detenidos y trasladados al área de detención policial hasta su puesta disposición de la Autoridad Judicial