El Ayuntamiento concede más de 500 licencias urbanísticas durante el estado de alarma

El Ayuntamiento, a través de la delegación de Urbanismo, ha concedido desde el pasado 16 de marzo en que se inició el estado de alarma un total de 514 licencias urbanísticas y autorizaciones para todo tipo de actividades, tales como obras mayores y menores, apertura de establecimientos, ocupaciones de la vía pública, actuaciones en subsuelo o licencias de vados y badenes.

De las licencias concedidas en estos tres meses, destacan las 45 licencias de apertura de establecimientos, de los cuales, 11 han sido solicitudes de aperturas de actividades de servicio por comunicación previa (conocidas como licencias exprés), 14 han sido aperturas calificadas y 10 aperturas inocuas.

Igualmente, durante el estado de alarma se han otorgado un total de 146 han ido destinadas a obras menores en establecimientos, viviendas particulares o locales comerciales, de las que 21 han sido expedientes de asesoramiento favorables solicitados por las ELA relativos a trámites de licencias.

De este balance destaca también la concesión de 123 licencias de obras mayores para distintas actividades, entre las que figuran 18 para industrias calificadas (las actividades calificadas están sometidas a calificación ambiental, por lo que tienen una tramitación más compleja y con mayor número de requisitos); 58 licencias de adaptación; 22 para obras de nueva planta; 9 para obras de rehabilitación y 8 para obras de parcelación, entre otras.

Por otra parte, se han llevado a cabo también otras tramitaciones que suman un total de 200 licencias, que se desglosan en averías y obras de subsuelo, 119 licencias; ocupaciones de la vía pública mediante andamios, contenedores, veladores o puestos, 46 (de los cuales 30 son por veladores); vados, 28 y badenes, 7.

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz, ha subrayado el esfuerzo que se ha realizado desde esta delegación por atender las solicitudes de licencias en la actual coyuntura y ha agradecido, en particular, el trabajo técnico realizado desde este departamento. “El volumen de expedientes que hemos sacado adelante pone de manifiesto que el Ayuntamiento no ha parado durante la alarma y que hemos seguido tramitando procedimientos que se encontraban en marcha para no paralizar la actividad y favorecer de esta forma la reactivación económica de la ciudad de manera inmediata”, ha significado.

Díaz ha resaltado igualmente que Gobierno local tiene la prioridad “de facilitar en todo momento a los ciudadanos, incluso en los tres meses de alarma, la tramitación de licencias y permisos para dar curso a las solicitudes que nos hacen llegar, ya sean apertura de negocios y servicios, obras de todo tipo, u otras gestiones, siempre respetando los plazos y procedimientos establecidos”.