Destacados ilustradores de Jerez muestran su trabajo en 'El arte de Ilustrar sueños en Jerez'

El Ateneo de Jerez (San Cristóbal, 8) albergará este miércoles, 18 de febrero, a las 20,30 horas, la inauguración de la exposición 'El arte de ilustrar sueños en Jerez'. Se podrá visitar hasta el 11 de marzo, de lunes a viernes, de 18 a 21 horas. Los artistas participantes son Alberto Belmonte, Inés Jiménez, Sara Gabandé, Jesús Merino, Fran Mariscal, Pauli Junquera y Pedro Moya. Previamente, a las 19,30 horas, habrá una mesa redonda con la ilustradora Inés Jiménez, Francisco Benavente, de la Asociación Jerez-Tombuctú; y José Gil, de Iniciativa TeVeo Jerez.

"Esta muestra es consecuencia de la estrategia de la iniciativa TeVeo Jerez (Jerez-Tombuctú SC), que busca poner en valor, ante los jerezanos, el potencial que el arte y oficio de Ilustrar cómics o libros ofrece la ciudad y su entorno, por medio de sus artífices, una amplia representación de artistas gráficos, todos profesionales, que aportan para la ocasión su obra. Estos y otros muchos artistas colaboran con la asociación Jerez-Tombuctú, que desde hace años intenta, con esta y otras acciones culturales, poner en valor el potencial que al respecto ofrece Jerez", apuntan desde la organización.

La iniciativa TeVeo Jerez cuenta con el respaldo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Jerez.