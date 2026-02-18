The Corrs ofrecerán un concierto este verano en Jerez

La primera familia de la música de Irlanda, un cuarteto de hermanos multiplatino que ha conquistado el mundo con una fusión perfecta de pop rock elegante, armonías exuberantes y matices del folk celta. El próximo 13 de agosto, The Corrs actuará en Tío Pepe Festival 2026 para ofrecer una de las citas más esperadas del verano, en una noche que promete emoción, nostalgia y ese inconfundible latido irlandés que los ha convertido en un fenómeno global. Con más de cuatro décadas de trayectoria compartida -una química que nació alrededor de una mesa de desayuno y creció sobre los escenarios del mundo- la banda irlandesa llega a Jerez en uno de los momentos más vibrantes de su regreso a los directos. El concierto que albergará la Bodega las Copas será su única fecha en Andalucía. Las entradas pueden adquirirse en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Formada por Andrea (voz principal, piano, tin whistle), Sharon (violín, piano, voz), Caroline (batería, piano, voz) y Jim (guitarra, teclados, voz), la banda ha vendido más de 40 millones de álbumes desde su debut con Forgiven Not Forgotten en 1995, dando lugar a una docena de clásicos sencillos de éxito. “La mayoría de los músicos conocen a los miembros de su banda en la escuela, en la universidad o en una sala de ensayo”, dice Andrea Corr. “Yo conocí a los míos alrededor de la mesa del desayuno y en la cola para el baño”.

The Corrs se formó en 1990 en Dundalk, en el Condado de Louth. Hijos de músicos y criados entre piano y canciones tradicionales, dieron sus primeros pasos profesionales tras participar en la película de culto The Commitments (Alan Parker), experiencia que marcó el inicio de su carrera internacional. Su gran oportunidad llegó en 1994, cuando viajaron a Nueva York y consiguieron que el productor David Foster escuchara sus maquetas. De aquel impulso nació Runaway, su primer sencillo. “Siempre es bastante emotiva de cantar. Porque fue el comienzo, la primera canción nuestra que escuchamos en la radio”, recuerda Andrea. El éxito mundial llegó con Talk On Corners (1997), que se convirtió en número uno en el Reino Unido y consolidó a la banda como referente del pop internacional. En el año 2000, Breathless les dio su primer número uno, mientras que el álbum In Blue alcanzó el número uno en 17 países y fue disco de platino en Estados Unidos.

Con una identidad sonora marcada por un “latido irlandés”, The Corrs ha sabido combinar tradición y modernidad hasta convertirse en una de las formaciones más queridas del panorama musical global. El 13 de agosto esa trayectoria internacional se encontrará con uno de los escenarios más singulares del calendario musical español: Tío Pepe Festival 2026, donde su repertorio recorrerá décadas de éxitos en un entorno que une historia, patrimonio y música en directo.

A lo largo de los meses de julio y agosto, la programación de Tío Pepe Festival reunirá a distintos estilos y generaciones musicales. Entre los artistas ya confirmados, Raphael (4 de julio), que regresa a Tío Pepe con Raphaelísimo, un espectáculo superlativo que condensa la esencia de una carrera única; Elvis Crespo (9 de julio), uno de los grandes nombres de la música latina; Deep Purple (10 de julio), la mítica banda británica de hard rock; Pastora Soler (11 de julio), con su fuerza artística arrolladora; Sergio Dalma (18 de julio) y su regreso al universo Via Dalma; el G-5 y la rumba contemporánea de Kiko Veneno, El Canijo de Jerez, Muchachito, Tomasito y Diego Ratón (19 de julio); la gira más íntima de Antoñito Molina con dos fechas ante su arrolladora acogida (25 de julio y 14 de agosto) la celebración del pop-rock español de los 80 con La Guardia, Javier Ojeda, La Frontera y DJ El Pulpo (31 de julio), bajo el título Noches de Rock&Roll; Beret (1 de agosto) con Lo bello y lo roto, uno de los trabajos más íntimos y honestos de su carrera; Luz Casal (2 de agosto), de vuelta a los escenarios con Me voy a permitir; el 30 aniversario de M-Clan (4 de agosto); el homenaje internacional a Queen con God Save The Queen (6 de agosto); Loquillo (7 de agosto) y su directo cargado de actitud, poesía urbana y grandes himnos roqueros; la celebración de los 30 años de carrera de Mónica Naranjo, una de las voces más potentes del panorama musical mundial (8 de agosto) celebrará tres décadas de carrera, caracterizada por una conexión única con el público la noche de lírica española del 9 de agosto con Ismael Jordi, Sabina Puértolas y el maestro Óliver Díaz, y Valeria Castro (10 de agosto), una de las voces más auténticas y necesarias de la música en español actual.

El ciclo Solera y Compás se abrirá, por su parte, a las miradas de María Terremoto (12 de julio),Yerai Cortés (24 de julio), Israel Fernández (26 de julio) y José Mercé (11 de agosto). Con una parte del cartel aún por desvelar, estas fechas se completan además con los dos espectáculos del ciclo Tío Pepe Comedy: Manu Sánchez con su personal Entregamos (17 de julio) y El Monaguillo con Efectiviwonder (23 de julio). En paralelo, la oferta gastronómica será uno de los grandes pilares de esta nueva edición, apoyando además a la ciudad que este año ostenta la capitalidad gastronómica de España.