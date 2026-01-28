Desviado a Sevilla un vuelo procedente de Madrid con destino a Jerez por el temporal Kristin

Un avión de Air Nostrum despegando en el Aeropuerto de Jerez en una imagen de archivo.

Un avión que cubría la ruta entre Madrid y Jerez, de la compañía Air Nostrum, ha tenido que ser desviado a Sevilla ante la imposibilidad de aterrizar con seguridad en la terminal jerezana debido al temporal de viento y lluvia que está afectando a toda la provincia en la jornada de este miércoles.

El avión, un CJR Bombardier, debería haber aterrizado en Jerez a las nueve menos diez de la mañana. Sin embargo, cuando inició su aproximación se optó finalmente por desviarlo al Aeropuerto de Sevilla, donde acabó aterrizando a las nueve y cuarto de la mañana.

De este modo se ha visto afectada la primera de las tres conexiones previstas en la jornada de este miércoles entre Jerez y Madrid. Son los tres únicos vuelos comerciales programados para esta jornada.