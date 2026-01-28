Desviado a Sevilla un vuelo procedente de Madrid con destino a Jerez por el temporal Kristin

Debería haber aterrizado en la terminal jerezana a las nueve de la mañana

Un avión de Air Nostrum despegando en el Aeropuerto de Jerez en una imagen de archivo.
Un avión de Air Nostrum despegando en el Aeropuerto de Jerez en una imagen de archivo. / Miguel Ángel González

Un avión que cubría la ruta entre Madrid y Jerez, de la compañía Air Nostrum, ha tenido que ser desviado a Sevilla ante la imposibilidad de aterrizar con seguridad en la terminal jerezana debido al temporal de viento y lluvia que está afectando a toda la provincia en la jornada de este miércoles.

El avión, un CJR Bombardier, debería haber aterrizado en Jerez a las nueve menos diez de la mañana. Sin embargo, cuando inició su aproximación se optó finalmente por desviarlo al Aeropuerto de Sevilla, donde acabó aterrizando a las nueve y cuarto de la mañana.

De este modo se ha visto afectada la primera de las tres conexiones previstas en la jornada de este miércoles entre Jerez y Madrid. Son los tres únicos vuelos comerciales programados para esta jornada.

