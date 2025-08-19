A prisión tras retener y agredir en una casa móvil a su cuñada en Jerez

La Policía Nacional ha detenido en Jerez de la Frontera, a un hombre, como presunto autor de un delito de detención ilegal y lesiones.

Además le constaban en vigor tres órdenes de búsqueda e ingreso en prisión por juzgados de Sevilla y Cádiz y otra de personación dictada por el juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jerez.

La rápida activación y coordinación de dispositivo policial resultó clave para localizar y liberar a la víctima

La investigación se inició el pasado viernes tras la denuncia de un familiar, quien alertó de que la mujer había sido agredida e introducida en un vehículo en contra de su voluntad por su propio cuñado, hermano de su marido.

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional de Jerez estableció un amplio dispositivo de búsqueda para dar con su paradero.

Las gestiones realizadas por los investigadores de la UDEV, con la colaboración de agentes uniformados del GAC, UFAM y Oficina de Denuncias, permitieron ubicar rápidamente una parcela a las afueras de la ciudad donde se encontraba una casa móvil en la que podía hallarse la víctima.

Víctima en estado de shock

Tras desplegar el dispositivo de vigilancia, los agentes detectaron al presunto autor saliendo en actitud vigilante procediendo a su detención y, seguidamente localizaron a la mujer en el interior, acostada en un colchón, en estado de shock, quien fue atendida por los policías y trasladada a un centro hospitalario, dado que presentaba heridas, erosiones y hematomas en pómulos, tórax, oídos y ojos.

El presunto responsable mostró un comportamiento sumamente agresivo, incluso en el centro médico donde fue trasladado para ser asistido, llegó a tomar una silla con la intención de agredir a los agentes y trató de arrebatarles el arma.

El detenido que contaba varias reclamaciones judiciales en vigor, fue trasladado posteriormente a dependencias policiales, donde quedó ingresado en el área de calabozos hasta ser puesto ante la autoridad judicial, decretándose el inmediato ingreso en prisión.