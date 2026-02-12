Detenido en Jerez un ciberacosador sexual que embaucó a una niña de 8 años residente en Tarragona

Imagen del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional, en una investigación conjunta con los Mossos d’Esquadra, han detenido en Jerez de la Frontera a un varón de 32 años de edad como presunto autor de delitos de exhibición de material pornográfico a menores y captación y utilización de menores para la elaboración de material pornográfico.

El arrestado, residente en la ciudad jerezana, cuenta con antecedentes previos por malos tratos.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la madre de la menor, de ocho años y residente en la localidad tarragonense de Amposta quien detectó que algo no iba bien y sospechó que un desconocido había entablado contacto con su hija.

De inmediato acudió a dependencias de los Mossos d’Esquadra de su localidad para poner los hechos en conocimiento policial.

Las primeras pesquisas realizadas por agentes del Área de Cibercrimen de la policía autonómica catalana permitieron obtener indicios de que el presunto responsable podría encontrarse en Jerez de la Frontera.

Por ello se solicitó la colaboración del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de la Policía Nacional en dicha ciudad, cuyos especialistas lograron localizar en pocas horas el domicilio del sospechoso y proceder a su detención en la mañana del pasado lunes 2 de febrero de 2026.

Las investigaciones han determinado que el detenido contactó con la niña a través de la plataforma de juegos Free Fire Max y posteriormente la persuadió para continuar la conversación mediante la red social Snapchat.

Durante varios días habría manipulado a la menor para que se fotografiara y grabara vídeos desnuda o semidesnuda realizando acciones impropias para su edad.

Las pruebas recabadas indican que el arrestado consiguió que la menor le enviara 102 fotografías y 2 vídeos de carácter sexual.

Tras su detención fue trasladado a dependencias policiales en Jerez, donde permaneció en el área de custodia hasta la finalización del atestado.

Posteriormente fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Jerez de la Frontera y del Juzgado de Instrucción nº 4 de Amposta, que instruye la causa.