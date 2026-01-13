Detenido en Jerez el conductor de una motocicleta robada que en su huida entró en una vivienda y se escondió debajo de la cama

La Policía Local de Jerez ha detenido al conductor de una motocicleta robada que, en su huida de los agentes, llegó a allanar una vivienda para esconderse debajo de una cama, donde fue hallado y detenido.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana cuando una unidad motorizada que prestaba servicio en la zona este de la ciudad dio el alto al posteriormente filiado, que conducía una motocicleta que luego se demostró ser robada y sin casco protector.

Tras hacer caso omiso al alto policial, los agentes emprendieron su persecución y el individuo se apeó del ciclomotor y arrojó en su huida una bolsa en la que portaba 4 ordenadores portátiles escolares, un teléfono móvil y varios enseres de dudosa procedencia.

A continuación logró acceder a una vivienda particular de un vecino de La Plata y se escondió bajo una cama, donde fue detenido por la comisión de presuntos delitos de robo, allanamiento de morada y posesión de ciclomotor robado.

En otro caso, los agentes de la Policía Local han procedido a la detención de un individuo en la Zona Sur sobre el que pesaba una orden de detención. Fue trasladado a las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía.

Igualmente cabe destacar la actuación de la Policía Local en una sala de fiestas ubicada en el 'polígono industrial Autopista', en las inmediaciones de la avenida de Europa. En el control establecido con motivo de la fiesta que se celebraba en el interior de la misma cuatro personas fueron detenidas, 3 por presuntos delitos contra la Salud Pública y 1 por presunto delito contra la Seguridad Vial tras conducir tras haber sido privado del permiso de conducir por decisión judicial. Asimismo, se realizaron 5 actas por tenencia de estupefacientes en la vía pública.

Control de ‘botellón’ en parque Renfurbis, barriada de España y parque Scout

De igual forma, durante el fin de semana se han formulado 24 actas de denuncia a la ley conocida como de 'botellón' en la zona de parque Scout, parque Renfurbis y plaza de España, de manera que han sido 23 las personas propuestas para sanción por alterar la pacífica convivencia ciudadana consumiendo alcohol en la vía pública en lugares no autorizados, y una por miccionar en la vía pública. Se recuerda que la multa a pagar por 'botellón' y por micción en la vía pública asciende a 100 euros en cada caso.

En cuanto al apartado de 'Servicios Humanitarios' destacan, entre las distintas actuaciones realizadas, la atención a dos personas de avanzada edad atendidas en la vía pública por los agentes de la Policía Local, en un caso por indisposición, y en el segundo, por una caída en zona peatonal. Del mismo modo, y en estos casos en su propio domicilio, otras cuatro personas de edad avanzada que había sufrido una caída requirieron los servicios policiales para su reincorporación, sin ser necesaria la asistencia sanitaria.