Detenido en Jerez por estafar con anuncios falsos de alquiler por internet

La Policía Nacional ha detenido en Jerez a un hombre con antecedentes penales al que se le imputan otros seis delitos de estafa por engañar a varias personas mediante falsos anuncios de alquiler de habitaciones a través de plataformas online. Supuestamente publicaba en paginas web de anuncios clasificados ofertas en las que anunciaba alquileres de habitaciones en la zona sur de Jerez a precios "muy atractivos", algo que generaba "un gran interés", como ha indicado la Policía.

Las personas afectadas contactaban con él a través de WhatsApp, utilizando el número facilitado en el propio anuncio. Para generar confianza, el detenido compartía fotografías e incluso vídeos del supuesto inmueble, donde aparecía información aparentemente real.

Una vez convencida la víctima, solicitaba el pago de una fianza, reserva o primer mes de alquiler, por importes que oscilaban entre 200 y 500 euros, y que se hacían a través de Bizum, transferencia bancaria o giro postal. Tras recibir el dinero, el presunto estafador bloqueaba a los perjudicados o dejaba de responderles, y eliminaba el anuncio, publicando después uno nuevo con diferentes referencias para continuar con la actividad delictiva.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Unidad de Delincuencia Urbana de la Comisaría de Jerez, tras recibir varias denuncias de personas afectadas por el mismo patrón de estafa. El presunto autor fue detenido y trasladado a dependencias policiales, donde quedó ingresado en el área de calabozos hasta ser puesto a disposición judicial.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía que es "fundamental" extremar las precauciones al alquilar habitaciones o inmuebles a través de internet, sobre todo en esta época estival. Así, han recomendado "desconfiar de ofertas demasiado económicas", evitar pagos anticipados, sin garantías y verificar siempre la existencia real de la vivienda, utilizando además plataformas digitales que ofrezcan protección y seguridad en las transacciones.