Evacuadas dos habitaciones por un incendio en el Hospital San Juan Grande de Jerez

Un momento de la intervención de Bomberos en el incendio de San Juan Grande.

Una chispa en el cuarto de calderas del Hospital San Juan Grande de Jerez ha sido el origen de un incendio en un porche de este centro sanitario, este jueves, que ya ha sido controlado.

Diversas unidades de Bomberos acudieron al lugar de los hechos y evacuaron dos habitaciones por precaución, aunque el fuego fue extinguido con rapidez y no ha provocado daños personales, según apuntan fuentes oficiales.