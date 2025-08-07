Evacuadas dos habitaciones por un incendio en el Hospital San Juan Grande de Jerez
Una chispa en el cuarto de calderas fue la causa del fuego, que no ha provocado daños personales
Cronología de "un calvario" en el Hospital de Jerez
Una chispa en el cuarto de calderas del Hospital San Juan Grande de Jerez ha sido el origen de un incendio en un porche de este centro sanitario, este jueves, que ya ha sido controlado.
Diversas unidades de Bomberos acudieron al lugar de los hechos y evacuaron dos habitaciones por precaución, aunque el fuego fue extinguido con rapidez y no ha provocado daños personales, según apuntan fuentes oficiales.
También te puede interesar
Lo último