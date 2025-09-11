Detenido en Jerez el presunto autor de una agresión sexual en un bar

La Policía Local de Jerez ha realizado distintos controles en la ciudad, tanto en el ámbito urbano como en la zona rural, para dar respuesta a las demandas ciudadanas que se canalizan a través de la Mesa Técnica de Seguridad de Distritos.

En estos controles se han interpuesto 12 denuncias por infracciones de diversa índole a la normativa de tráfico, y otras dos además a conductores de patinetes (llamados técnicamente ‘vehículos de movilidad personal VMP) que circulaban por acerados y a una velocidad indebida, vulnerando la Ordenanza Municipal de Circulación. También se ha denunciado a una persona por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana y que fue sorprendida portando sustancias estupefacientes en la vía pública.

De igual manera, en la madrugada de este miércoles agentes de la Policía Local procedieron a la detención de un hombre por presunta comisión de un delito de agresión sexual por ‘tocamientos no consentidos’ a una mujer realizados en el interior de un establecimiento de hostelería y que denunció tales hechos. El filiado quedó a disposición judicial en los calabozos de la Comisaría de Jerez.

En el apartado de ‘Servicios Humanitarios’, la Policía Local ha realizado tres actuaciones en los últimos días tras requerimientos ciudadanos a la Sala de Radio del 092. Los agentes se han personado en las casas de personas de edad avanzada y con movilidad reducida que fueron atendidas y reincorporadas tras sufrir caídas, no siendo necesaria la asistencia de personal sanitario.