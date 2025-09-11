Vecinos de Jerez denuncian que la calle Matadero se ha convertido "en una trampa"

Vecinos del entorno de la calle Matadero y de Ingeniero Gallego en Jerez han denunciado que el aparcamiento en zona azul a ambos lados de las vías "hace muy difícil el paso de vehículos como furgonetas y camiones, así como el acceso de bomberos, ambulancias y servicios de emergencia, lo que puede suponer un día una tragedia".

Espacio que queda para la circulación de vehículos con zona azul a ambos lados de la calle.

Los residentes se enfrentan "todos los días" a esta situación, testigos de las maniobras que tienen que hacer los afectados "para evitar rozar los coches estacionados o romper los espejos retrovisores". Consideran que la zona azul a ambos lados de la calle "sólo tiene como fin el afán recaudatorio, sin que el Ayuntamiento se haya parado a pensar en la seguridad de los vecinos. Han convertido esta calle en una trampa lo que nos genera una gran sensación de secuestro, teniendo que sufrir cada día la irresponsabilidad de nuestros políticos".

"Todo eso- añaden- no tiene sentido y supone un abuso a los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos. Poder circular por la ciudad es un derecho y no un sacrificio".