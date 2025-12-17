Detenido el presunto autor de la muerte violenta de un hombre de 77 años en Jerez

Dos Policias Nacionales con el presunto autor de la muerte violenta de un vecino de 70 años de Jerez

La Policía Nacional de Jerez ha llevado a cabo la investigación y detención, del presunto autor de la muerte violenta de un vecino de Jerez de setenta y siete años de edad, ocurrida en el interior de su propio domicilio.

Agresiones físicas muy violentas

El presunto autor de los hechos, de treinta y siete años de edad, al parecer mantenía un contacto íntimo con el fallecido y frecuentaba de forma habitual su vivienda, donde todos los indicios apuntan a que se produjo la muerte tras una discusión entre ambos que desencadenó una agresión física muy violenta por parte del detenido, que desembocó en el fallecimiento de la víctima por diversos traumatismos.

La investigación policial se inició el pasado viernes 12 de diciembre, después de que los familiares denunciaran llevar varios días sin noticias de la víctima, una vez hallado el cadáver dentro del inmueble.

Los primeros análisis llevados a cabo por los especialistas de Policía Científica y Policía Judicial de la Comisaría de Jerez, evidenciarion en el cuerpo del fallecido pruebas inequívocas de haber sufrido una muerte violenta, indicios que fueron corroborados tras la autopsia llevada a cabo por la Médico Forense de los Juzgados de Jerez en el Instituto Anatómico de Cádiz.

Limpió a conciencia el escenario del crimen

24 horas después del hallazgo del cadáver, los policías nacionales localizaban y detenían al presunto autor de los hechos, tras recabar pruebas e indicio sobre su autoría en la muerte, esta se habría producido en la madrugada entre el miércoles 10 y el jueves 11 y el autor habría mantenido el cadáver en la vivienda, mientras limpiaba el interior a conciencia para tratar de borrar las huellas del delito.

En el teléfono del fallecido se comprobó cómo éste había recibido horas antes de que se produjeran los hechos, amenazas de agresión por parte del presunto homicida tras una serie de continuas discusiones.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Nº4 de Jerez durante la tarde del martes 16 de diciembre, cuyo titular dictaminó su prisión provisional, ingresando en un centro penitenciario de la provincia de Cádiz.