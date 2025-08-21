Dos detenidos en Jerez por detención ilegal y pornografía infantil

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Jerez a los que les atribuye los delitos de detención ilegal y amenazas. No obstante, a una de ellas se investiga, además, por un presunto delito contra la intimidad y otro de pornografía infantil por tener material de contenido sexual donde podría haber menores.

La investigación policial se inició tras una denuncia presentada por una mujer que hizo entrega a los agentes de varios dispositivos electrónicos, una tablet, un ordenador y un teléfono móvil. En ellos detectaron que había contenido pornográfico, incluyendo archivos en lo que aparentemente aparecían menores de edad, según informó la Policía Nacional en un comunicado.

Así, durante las pesquisas, se descubrió que los detenidos mantenían encuentros de carácter sexual en un inmueble de la ciudad con mujeres mayores de edad que grababan sin su consentimiento. Asimismo, los agentes identificaron a otra de las perjudicadas, que habría sido retenida de forma ilegal y amenazada por uno de los implicados con el fin de impedir que denunciara los hechos ante la Policía.

La investigación permitió esclarecer los hechos y culminar con la detención de los implicados. Los presuntos autores fueron posteriormente trasladados a dependencias policiales, donde quedaron ingresados en el área de calabozos hasta ser puestos a disposición judicial.

La Policía Nacional tiene habilitado el correo electrónico denuncias.pornografia.infantil@policia.es para que cualquier ciudadano que tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de pornografía infantil pueda comunicarlo de manera totalmente anónima y confidencial, contribuyendo así a la protección de las víctimas y a la erradicación de este tipo de delitos.