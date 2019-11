Minuto de silencio en la ONCE frente a la violencia machista

Afiliados y trabajadores de la ONCE en Jerez se han concentrado a mediodía para guardar un minuto de silencio contra todo tipo de violencia a la mujer y en señal de apoyo al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Luchar contra la violencia de género es una responsabilidad social que nos atañe a todos/as (...) y a cada uno de nosotros/as, los más de 73.800 trabajadores/as que formamos parte del Grupo Social ONCE”, destaca el manifiesto que ha hecho público hoy el Grupo Social ONCE.

“Prestar ayuda a una víctima de violencia de género, dar un paso adelante y no una mirada atrás, debe ser una premisa social asumida por todas las personas. La única salida contra esta lacra es denunciar, y si la mujer afectada no da ese primer paso, los mecanismos de protección no se ponen en marcha. Ese primer paso le permitirá salir del laberinto del miedo y la impotencia”, afirma el texto que firman el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y el director general de la ONCE, Ángel Sánchez.

La ONCE se hace eco de esta reivindicación en el sorteo de este lunes con cinco millones y medio de cupones en toda España que llevan como lema central en letras grandes STOP VIOLENCIA DE GÉNERO’, con una mano abierta y el número de atención gratuito a las víctimas 016.