El día después en ‘La Saucedilla’

Cristóbal, uno de los propietarios afectados, camina este jueves por sus terrenos en 'La Saucedilla'.

Cristóbal es uno de los propietarios de un terreno en la finca La Saucedilla, situada “entre La Barca y San José del Valle”, explica. En apenas unas horas vio en primera persona como el fuego arrasaba su propiedad y las de otros familiares. Olivos, pavos, faisanes, una hormigonera, un techado donde guardaba abono, un carro de un vehículo... el incendio, alentado por el viento, avanzó sin freno por sus tierras.

Estado en el que ha quedado uno de los terrenos de La Saucedilla. / Vanesa Lobo

Él no estaba cuando comenzó pero se acercó rápidamente cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo. “Yo, al igual que todos los que tenemos terrenos por aquí, nos vinimos a intentar ayudar y salvar lo que pudiéramos”, recuerda Cristóbal, agradeciendo que la respuesta de Infoca y bomberos fuese tan rápida.

Aves muertas durante el incendio. / Vanesa Lobo

Tal fue el impacto por lo que estaba ocurriendo “que el marido de mi prima sufrió un infarto cuando estaba aquí apagando el fuego”, lamenta este propietario, detallando que este familiar tuvo que ser operado y se recupera en estos momentos en el hospital.

Sin descanso

Son las consecuencias que comienzan a verse el día después de un incendio que puso en jaque a la zona rural de Jerez. Focos en distintos puntos y casi de manera simultánea provocaron que sobre el área afectada se produjera un gran despliegue de efectivos, que resultó fundamental para que el fuego, que afectó principalmente a zonas de pasto, no se extendiese más. “La Suara está a pocos kilómetros y habría sido mucho peor si llega el incendio allí”, asegura Cristóbal.

A pesar de que lo peor ha pasado ya, la pesadilla no ha terminado. “Aquí está ahora mismo el helicóptero del Infoca descargando agua en uno de los focos que ha reavivado el viento”, cuenta Cristóbal, mientras a pocos metros siguen trabajando sin descanso los efectivos del Infoca y del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz.

El helicóptero del Infoca controla focos reavivados por el viento

Afortunadamente, el fuego se encuentra estabilizado desde el mismo miércoles por la noche, tal como anunció el Infoca. El gobierno local también envió un mensaje de tranquilidad ayer jueves por la mañana asegurando que “el incendio de la zona rural está perimetrado y controlado y sólo se mantiene activo el fuego en un pajar sin riesgo de propagación exterior”.

Dónde y cómo dio comienzo el fuego es una incógnita pero Cristóbal asegura que “fue por la esquina de la finca de Los Isletes, junto a las placas solares”. Otro propietario afectado asegura que es el segundo incendio en apenas tres años: “En cincuenta años no ha habido ninguno y desde que tenemos placas es el segundo”.

Olivos afectados por el incendio en la zona rural de Jerez. / Vanesa Lobo

La recuperación de todo lo quemado llevará, sin duda, un tiempo. Pero las altas temperaturas que aún se esperan en los próximos días hace necesario reforzar la vigilancia y las precauciones, tal como han pedido desde el Ayuntamiento de Jerez y desde los Consistorios de las entidades locales autónomas afectadas.

Por todo ello, la alcaldesa María José García-Pelayo ha transmitido un mensaje de “tranquilidad, responsabilidad y prudencia a los vecinos y vecinas de la zona rural, seguimos pendientes de la zona” y ha añadido que “este verano está siendo muy caluroso y con altas temperaturas, por lo que hay que extremar las precauciones y actuar con la máxima responsabilidad”.

Rápida coordinación

En la misma línea, los alcaldes de la zona rural afectados por los fuegos también destacaron este jueves la necesidad de actuar con precaución dada la situación actual. Pero, además, pusieron en valor la importancia que tuvo en el desarrollo de los trabajos la buena colaboración en equipo de los cuerpos de seguridad y de los distintos políticos.

Tal como se recordó, los efectivos del Consorcio de Bomberos y del Infoca actuaron de manera coordinada junto a Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, llegándose a establecer en La Barca un Puesto de Mando Avanzado con la presencia de la alcaldesa, María José García-Pelayo, acompañada de los tenientes de alcaldesa Agustín Muñoz, Susana Sánchez Toro y José Ignacio Martínez, así como de los alcaldes de La Barca de la Florida, Torrecera, San Isidro y El Torno y efectivos de las distintas fuerzas de seguridad.

Tras quedar estabilizado el fuego, el alcalde de La Barca, Alejandro López, agradeció la rápida respuesta de todos los efectivos pero, además, destacó el apoyo de “los agricultores, ganaderos, personas y empresas que han colaborado”. “Mucho ánimo a todas las personas que han sufrido y perdido bienes con el fuego”, escribió.

Llamas durante la madrugada, en uno de los puntos afectados.

Igualmente, desde el Ayuntamiento de El Torno, Francisco Javier Fuentes, aplaudió el trabajo de los cuerpos de seguridad y agradeció igualmente su participación “a los vecinos que de manera voluntaria se pusieron a disposición del operativo para atender cualquier necesidad de colaboración”. “Queremos señalar especialmente a la Cantera de los Hermanos Braza, que sirvió para surtir de agua a los helicópteros y que también cedió una cuba de 15.000 litros de agua para abastecer a los camiones de bomberos y mejorar la eficacia y rapidez del operativo. Muchísimas gracias”, destacó.

Del mismo modo, el Consistorio que dirige Fuentes incidió en que “situaciones como las producidas ayer, extensivas a otras que se suceden estos días en otros puntos de Andalucía y de España, nos hacen pedir a todos los vecinos y vecinas mantener una especial vigilancia y evitar cualquier tipo de riesgo que pueda producir efectos indeseados por las altas temperaturas que se van a seguir manteniendo al menos hasta el sábado”.

También el alcalde de Torrecera, Francisco Arcila, agradeció “enormemente el gran trabajo realizado y la coordinación entre todos y cada uno de los medios desplegados, así como la colaboración de los vecinos de la zona para la extinción del incendio”.