Día Escolar de la No Violencia y la Paz: Marea Verde Jerez plantará un olivo en la rotonda de la Escuela Pública

Con motivo, el viernes 30 de enero, de la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la plataforma Marea Verde Jerez ha convocado una concentración en la rotonda de la Escuela Pública, que une la avenida de Europa con la Barriada La Granja, donde se procederá a la lectura de un manifiesto y la plantación de un olivo a las 18:00 horas.

El Día Escolar de la No violencia y la Paz es una jornada educativa, señalada y celebrada en todos los centros educativos de España desde 1964, y se celebra el 30 de enero de cada año, aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi.

Desde Marea Verde se subraya que "la educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz son motivos para recordar este día. Una jornada en que los centros educativos se comprometen como defensores de la paz y entendimiento entre personas de distinta procedencia y modos de pensar".

Añade el comunicado del colectivo que "la legislación internacional, así como las recomendaciones de la Unesco, establecen que la educación para la paz y la no violencia sea un contenido transversal de la educación en todos los países. Y, por supuesto, esto ha sido recogido en la legislación española y forma parte de los planes de estudio y de los contenidos curriculares en todos los centros educativos españoles. La vigente ley de educación, la LOMLOE, en línea con sus predecesoras, recoge como principios irrenunciables la educación para la paz y la no violencia y la educación en derechos humanos".

El movimiento en defensa de la escuela pública quiere recordar que “una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite al alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas”.

Desde Marea Verde Jerez se ven "con mucha preocupación los acontecimientos violentos y la escalada militarista que nuestro mundo está viviendo en los últimos años. El genocidio palestino, que ha causado en los últimos dos años más de 70.000 muertos, una buena parte de ellos niños y niñas, cientos de maestros y profesoras y la destrucción de toda el sistema educativo en la franja de Gaza, entre otros execrables crímenes. Pero también otros muchos conflictos, olvidados por la comunidad internacional. O la guerra de Ucrania, donde algunos analistas hablan de un millón de jóvenes ucranianos y rusos muertos. Y junto a tanta destrucción, sufrimiento y muerte, una desatada carrera armamentista que está desviando recursos fundamentales para desarrollo o educación, en artefactos inútiles y peligrosos que amenazan la propia supervivencia de la humanidad como especie. Y todo este panorama alimentado por discursos de odio, racismo y exclusión, cada vez más presentes en nuestras vidas".

"Frente a todo esto, la educación, con su capacidad de generar entre los jóvenes criterio histórico, juicio ético, conciencia social y capacidad de interpretación del contexto global, es un instrumento clave para preservar la paz y sembrar la justicia", asegura Marea Verde.