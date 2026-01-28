Qué más tendremos que soportar

No hay día que Pedro Sánchez no meta una estocada en todo lo alto al sufrido pueblo español. La última, anunciar la regularización de medio millón de inmigrantes antes de junio, que podrán llegar después al millón. Sin trámite parlamentario, sin debate. Solo importan los votos. Será una plataforma para que Vox, el mejor socio del sanchismo, pesque en aguas turbulentas. Vienen tiempos de tensión máxima.

Los españoles están demostrando una capacidad de resignación, de sufrimiento, que supera todo lo imaginable.

Algunas catástrofes son impredecibles; otras sin embargo tienen responsables con nombre y apellidos. En los últimos tiempos hemos soportado toda clase de tragedias que nos han conmocionado. Cuesta asumir una verdad que es real como la vida misma: nuestros dirigentes, nuestro Gobierno, no está a la altura de lo que se espera de ellos. Ni de lejos.

Cualquiera tiene derecho a preguntarse dónde está el límite de lo que se puede aguantar, independientemente de los que sufren directamente en su propio cuerpo, o en sus familias, los golpes directos de la tragedia. Es insoportable comprobar que los gobernantes han apostatado de todo aquello que prometían, y han convertido su mandato en una sucesión de decisiones a cual más preocupante.

Hemos aguantado promesas incumplidas que han roto las esperanzas de quienes creían que recibirían ayudas económicas y subvenciones de un Gobierno generoso con los más necesitados; hemos aguantado que con dinero público se pagaran prebendas a personajes próximos a políticos de moral más que dudosa; hemos aguantado que también se haya premiado con prebendas personales y territoriales a partidos a cambio de su apoyo.

Estamos soportando a líderes que son mentirosos compulsivos, a cargos con responsabilidades importantes sin experiencia previa o sin haber dado un palo al agua; un presidente del Gobierno mantenido por un fugitivo de la Justicia, un fiscal general condenado a inhabilitación y perdonado por una sustituta agradecida; maniobras del Gobierno para controlar la Justicia, un presidente que hace y deshace sin someterse al control del Congreso de los Diputados y a la obligación aprobación parlamentaria de sus leyes más polémicas.

Llega ahora con un decreto ley para legalizar a los inmigrantes que puedan demostrar que llevan cinco meses residiendo en España. Se calcula que, hasta junio, medio millón pedirá su regularización. Ni un solo informe previo para ver si podemos asumirlo, económica y socialmente. Todo sea por ganar votos.