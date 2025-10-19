La vida con un cáncer de mama: "Ya sabemos lo que tengo, ahora quiero las soluciones"

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres. Se estima que el riesgo de padecer la enfermedad a lo largo de la vida es del 12%, 1 de cada 8 mujeres. Anabel Rodríguez es una de ellas.

“Un día vi que tenía una mancha en el pecho. Hacía poco que había hecho un viaje a Roma y pensé, fijate qué cosas, que el agua de allí me había dado como una reacción, una dermatitis”, recuerda. No se palpó nada raro. No tenía dolor. Se encontraba bien. El color de su piel era lo que había cambiado.

Su médico le recetó antibióticos por si era una infección. Después una crema. Pero ahí seguía la mancha. Anabel se hacía periódicamente mamografías porque tenía un fibroadenoma desde hace años, pero nunca se vio variación, pero bueno, ‘te vamos a adelantar la cita’, le dijeron. Mamografía, biopsia y llegó el diagnóstico un 21 de diciembre. Cáncer de mama, hormonal, con metástasis en la axila, en estadio 3 y crece a una velocidad asombrosa. “Recuerdo que la doctora me estaba hablando y por mi cabeza pasó mi vida entera. Cuando terminó le dije: ya sabemos lo que tengo, ahora quiero saber las soluciones. Yo no sé si me voy a quedar aquí o me voy a ir, pero sin luchar, no”, declara.

Anabel es luz. Pero ha pasado por un infierno. Quimioterapia semanal durante 12 semanas, cuatro de 21 días, operación, luego sesiones de radioterapia, un año de quimioterapia pinchada y otros cinco años en pastilla. En un momento de toda esta locura de tratamiento, un día le dijo a su doctora que así no podía seguir: “Si había llegado mi momento porque no se podía hacer nada, yo dejaba el tratamiento y me iba a mi casa a disfrutar de mi familia. La oncóloga, maravillosa, me dijo ‘aquí estoy yo para salvarte’. Y le contesté, ‘pues si tú vas, yo voy también dos veces contigo’. Tengo mucho que agradecer a la Unidad de Oncología del Hospital de Jerez”.

Anabel ahora disfruta con pequeñas cosas. “Ahora estoy estupenda, me considero una superviviente. El año pasado me toqué otro bulto, pero dicen que es un efecto del tratamiento (como cicatrices)”, cuenta. La jerezana se emociona al hablar de su familia, un gran apoyo: “Tuve muchísimo apoyo. Todos estuvieron a mi alrededor, me sentí muy protegida. Se pasan momentos muy duros pero aquí estamos. La medicina es la que nos salva, pero la actitud es importantísima”.

Anabel volvió a Roma. Tuvo la suerte de ver la Fontana di Trevi completamente limpia, renovada, “como yo”.

La salud mental

Ana Moreno es la psicóloga de la sede de Jerez de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y atiende gratuitamente a pacientes y familiares. “Sabemos que es muy difícil pedir ayuda pero siempre va a haber una voz, una persona, una mano para ayudarlas en la medida de lo posible”, declara la profesional. “Los pacientes, y yo te diría que incluso a nivel familiar, se encuentran con un antes y un después en el momento del diagnóstico. Tienen que enfrentar una situación a la que no estaban acostumbradas y el primer momento es un shock completamente. Tienes que procesarlo, tienes que aceptarlo, tienes que darte tiempo”, subraya Moreno.

La psicóloga añade que hay que “aceptar un poquito las emociones que van llegando, abrazarlas un poco, entenderlas, que muchas veces también nos cuesta la parte de identificar las emociones, aceptarlas y permitirnos tanto el llanto y la tristeza en los momentos que tenemos que hacerlo. Es muy importante que en estos momentos se apoyen en su círculo de apoyo, sus personas de confianza, y si en algún momento de verdad se sienten perdidas, se sienten que no se están sintiendo entendidas por su entorno más cercano, la AECC va a estar aquí para acogerla”.

Anabel Rodríguez y compañeras de la AECC, en una mesa informativa por el Día del Cáncer de Mama. / Miguel Ángel González

“Nos tomamos a pecho los programas de cribado”

La Asociación Española Contra el Cáncer trabaja desde hace 70 años para impulsar la detección precoz del cáncer, conscientes de que los programas de cribado son una pieza fundamental de la prevención, porque salvan vidas y mejoran la supervivencia.

“Hoy, en el Día Mundial del Cáncer de Mama y ante el fallo en el programa de cribado en Andalucía, acompañamos a las mujeres afectadas y sus familias, como a todas las pacientes y abogamos por soluciones inmediatas. Nos tomamos a pecho los cribados para mejorar la detección precoz y mejorar la supervivencia”, subraya la entidad.

La AECC exige “una comisión de seguimiento de la crisis para dar transparencia y certidumbre a las personas afectadas acerca de su resolución de primera mano y de forma continuada, formada por la propia Junta de Andalucía, la Asociación Española Contra el Cáncer y el resto de las asociaciones de mujeres afectadas, así como los profesionales sanitarios y/o sociedades científicas implicadas por los retrasos en el programa de cribado”.

Asimismo, la entidad reclama dotar de los recursos necesarios para garantizar el derecho de los andaluces a la detección precoz del cáncer a través del funcionamiento adecuado de los programas de cribado; un sistema transparente de datos de los programas de cribados que garanticen la calidad y el alcance a toda la población; y un sistema transparente de datos de los programas de cribados que garanticen la calidad y el alcance a toda la población.

La presidenta local de la AECC, Teresa Díaz, destaca que “este 19 de octubre es el día de darle visibilidad, de mirar al cáncer de cara. Animo a todo el mundo a que se toque, que se autoexplore, porque es muy importante. Yo siempre digo: tócate para que no te toque”.