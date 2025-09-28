Sigue la revolución 'Recaída 0' en la leucemia infantil: "Las matemáticas pueden salvar vidas"

¿Se puede predecir cómo se va a responder a un tratamiento oncológico como se predice el tiempo de toda una semana? Esos programas matemáticos, en los que se van insertando parámetros como la presión, temperatura, vientos, humedad... van dibujando un escenario que con mayor o menor probabilidad puede darse al día siguiente. ¿Y si las matemáticas se aplican del mismo modo a la salud?

Es la pregunta que se hicieron la matemática María Rosa Durán y la hematóloga Cristina Blázquez hace más de siete años. Sobre la mesa: la Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA). El objetivo: ser capaces de predecir lo que viene tras el diagnóstico en los niños. Parece magia, pero no lo es. Son años de trabajo constante, de un equipo dedicado más allá de un horario laboral a la investigación contra el cáncer infantil. María Rosa, Cristina, Eva Gálvez, Juan Francisco Rodríguez, Álvaro Martínez Rubio, Rocío Pico, Ana Niño, Salvador Chulián y Manuel Ramírez Orellana son el proyecto 'Recaída 0': las matemáticas contra la leucemia infantil'.

Consiguió echar a andar gracias al crowdfunding. En 48 horas en la plataforma Precipita, ‘Recaída 0’ consiguió 10.000 visitas. Para comenzar a levantar el proyecto necesitaban 3.000 euros. En tres meses consiguieron casi 86.000. La revolución de 'Recaída 0' también atrajo el respaldo de la Asociación Pablo Ugarte, que se dedica exclusivamente a la lucha contra el cáncer infantil. Un plus para avanzar en la investigación. La Fundación Sandra Ibarra también le ha dado difusión y recibió el premio Ciudad de Jerez a la Iniciativa, entre otros reconocimientos.

"Nos podemos anticipar a esas recaídas de los niños de leucemia en momentos muy importantes del tratamiento de la enfermedad, como es en la inducción. Este trabajo es parte de la tesis que va a defender el 21 de noviembre Ana Niño. Son técnicas de inteligencia artificial que realmente lo que intentan buscar es comparar ese grupo de niños que recae y no recae con carácter retrospectivo, con médulas de niños que ya parecen que están sanos y ver qué diferencias hay en esos momentos tan importantes, como son en el día del diagnóstico inicial del tratamiento, en el día más 33 de la inducción del tratamiento y en el día más 78", explica Durán.

El proyecto 'Recaída 0: Matemáticas contra la leucemia infantil' está coordinado por la profesora María Rosa Durán, Investigadora responsable del grupo de investigación Mathematical Medicine del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz. "Se están viendo diferencias. Es decir, durante ese periodo tan importante de respuesta al tratamiento, podemos ver si el niño va a responder o no va a responder, y así adelantarnos a esa recaída para cambiar el tratamiento", añade la científica jerezana. Durán detalla que este trabajo ya ha sido publicado con una cohorte pequeña del Hospital Niño Jesús (casi 100 datos), pero se han apuntado a este proyecto para seguir alimentando este algoritmo los mejores hospitales pediátricos en cáncer infantil de España, como el Hospital Vall d'Hebron o la Fe de Valencia, entre otros grandes centros.

Desde enero de 2018 hasta el día de hoy, la evolución del proyecto ha sido increíble. "Partíamos de una pequeña idea. Nuestro objetivo era tan solo, entre comillas, predecir la recaída con el diagnóstico inicial, y en estos años nos hemos dado cuenta de que ya no sólo es predecir la recaída, sino que también podemos buscar la no respuesta durante el tratamiento. Podemos modelizar, por ejemplo, el trasplante de aquellos niños que tampoco responden al tratamiento y van a trasplante. Podemos jugar con otro tipo de datos, ya no solo los datos moleculares, sino con los datos single cell de proyectos que tiene el Hospital Niño Jesús. Es un balance super positivo porque ha generado nuevas colaboraciones, nuevas ideas, nuevas hipótesis, y que realmente esa idea de que las matemáticas pueden ayudar a curar, a salvar vida, a estar al servicio de la salud, pues es un hecho, es una realidad. Porque ahora mismo, sin estas herramientas no podríamos ver aquello que ya realmente en la clínica o detrás de ese volumen de datos no se puede ver, sino es a través de los modelos matemáticos y la inteligencia artificial", reconoce la jerezana.

Los modelos matemáticos permiten realizar predicciones, prever la aparición de mecanismos subyacentes, verificar hipótesis biológicas y describir relaciones causales entre los elementos de un sistema biológico. La Leucemia Linfoblástica Aguda infantil es el cáncer más frecuente en la infancia. El tratamiento utilizado depende del grupo de riesgo del paciente, clasificándose según la presencia o no de algunos factores biológicos encontrados al diagnóstico y la respuesta a la terapia, esto es, los niveles de enfermedad mínima residual (EMR) en momentos concretos del tratamiento.

Rostros del proyecto Recaída 0

La matemática Rocío Pico estaba trabajando en la empresa privada, pero algo le hacía siempre dudar de si era lo correcto: "Tengo un máster en inteligencia artificial, y a medida que iba avanzando, iba trabajando, podía ver cómo todo lo que aplicaba para que la empresa aumentara sus ingresos, yo lo veía todo con el cáncer. Yo en todo veía a María. Ella fue profesora mía en la Universidad y hubo un momento en el que me plantee que no quería estar ahí, sino que lo que de verdad quiero es aplicar la matemática a la salud y a algo tan importante como es el cáncer"

"Es muy importante estar aquí, te llena mucho cuando vas al hospital y ves a los niños, y ves por lo que estás luchando. Es el mayor orgullo que tengo ahora mismo, el poder estar en este proyecto y con las personas con las que trabajo", reconoce la investigadora.

Ana Miño presentará su tesis en unas semanas, resultado de un minucioso y cuidado trabajo de años en el proyecto 'Recaída 0'. "Detrás de un estudio matemático hay mucho trabajo que se 'pierde'. Son muchas horas de trenes, muchas horas de coche, muchas horas de laboratorio, reuniones con los médicos, y bueno, es lo que decía Rocío, que al final cuando te rodeas de gente que hace más fácil ese camino, te enorgullece más todavía porque más ganas tienes de terminar para empezar con otra cosa".

Rocío Pico y Ana Miño, durante la entrevista en la UCA. / Vanesa Lobo

Precisamente, parte de esta tesis se va a publicar en la prestigiosa revista BioData Mining, poniendo en valor el importante alcance que puede llegar a tener este proyecto. "Ya no son sólo los datos del diagnóstico, sino buscar algunos patrones de comportamiento que nos diferencien a los niños que recaen y no recaen a lo largo del seguimiento. Hay resultados bastante buenos, que obviamente hay que validarlos con los hospitales, pero que nos predicen si tienes más probabilidad, más riesgo de recaída o no la tienes a partir del número de linfocitos. Es decir, en lugar de fijarnos solamente en el cloro leucémico, como hacen los médicos por rutina y como explica el protocolo, mirar la médula completa", explica Miño.

Salva Chulián está en el proyecto desde el inicio y pone en valor que durante todos estos años su formación ha sido continúa. "A veces a los médicos incluso les costaba interactuar con nosotros. Estamos como en un 'vacío'. Para los matemáticos no somos muy matemáticos, y para los médicos tampoco somos médicos. Somos traductores de los dos mundos, y nuestra idea es que ambos mundos colisionen y que podamos interpretar una cosa y la otra. Y es clave que podamos seguir adelante y podamos seguir haciéndonos preguntas para afinar lo que aún no sabemos, que por desgracia es mucho", subraya el matemático.

Salvador Chulián, matemático que ha estado desde el inicio del proyecto. / Vanesa Lobo

"Una empresa privada te paga tu sueldo para vivir, pero este proyecto te paga con el corazón. Cuando vamos al hospital, como dice Rocío, o cuando damos una conferencia y aparece una mamá con su niño y te da un abrazo, ahí tú ya tienes tu recompensa", destaca Durán. Pero no todo es fácil, ni mucho menos. Para alcanzar abrir todas esas puertas que hoy son una incógnita en el cáncer hace falta investigación, inversión en mayúscula y sin titubeos. "Necesitamos más investigación y debe de llegar para que se pueda avanzar en este campo. Se necesita tener unidades integradas en los hospitales con estos equipos multidisciplinares para que no haya esa brecha, como decía Salvi, entre médicos, matemáticos, físicos, biólogos... queremos estar integrados para hacer un buen uso de las herramientas matemáticas, de la inteligencia artificial", reivindica Durán. ¿Sabes cuando ves a un equipo que por más piedras que haya en el camino se dan la mano para saltarlas sin importar los riesgos? Así es Recaída 0. Imparables.