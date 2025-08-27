Dictamen favorable a las cuentas municipales de 2023

Este miércoles se ha reunido la comisión especial de cuentas para dar su dictamen sobre la cuenta general del Ayuntamiento de 2023. Tras este trámite, el cierre contable se deberá publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) para la apertura del plazo de presentación de alegaciones.

La cuenta general del ejercicio 2023, que será llevada a pleno para su aprobación una vez culmine el periodo de exposición pública, comprende las siguientes Cuentas: la Cuenta del Ayuntamiento de Jerez; la Cuenta de la Fundación Municipal de Formación y Empleo; y las Cuentas de las Sociedades Mercantiles Locales, como son Corporación Municipal de Jerez, Comujesa; Explotación de los Montes de Propios, Ememsa; y la Empresa municipal de la Vivienda, Emuvijesa. Asimismo, se incluyen las cuentas de las sociedades mercantiles en las que el Ayuntamiento tiene capital mayoritario, que son Mercajerez, y Circuito de Jerez, Cirjesa.

Por último, se incluyen también las Cuentas de las Fundaciones Locales Andrés de Ribera, Centro de Acogida San José, José Manuel Caballero Bonald y Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez, Fundarte.