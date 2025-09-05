Diez asociaciones de la provincia se unen para elaborar un calendario solidario

Diez asociaciones de la provincia de Cádiz han puesto en marcha una iniciativa solidaria con el objetivo de recaudar fondos para distintos cometidos. Martín, la aventura de un X-Men Diego lucha contra el AME; Un grito a la esperanza FOP; Duchenne Parent Project España; Proyecto por una sonrisa (Junto al grupo de investigación Recaída 0: matemáticas contra la leucemia infantil La sonrisa de Bruno junto a Irina pequeña Guerrera); Gabriella mi pequeña guerrera. Una entre un millón; El camino de Valentina; Una vida con Capo y La batalla de Karim participan en ella a través de la elaboración de un calendario solidario.

Dicho calendario nace del deseo profundo de unir miradas, manos y corazones, de transformar el dolor en impulso, y la vulnerabilidad en una causa común, y sobre todo para recordar que "lo que nos impulsa a seguir es el amor, y la voluntad de darles a nuestros niños y niñas una vida digna, inclusiva, feliz y con derechos".

Con él se pretende llegar "a todos los lugares para dar visibilidad a las enfermedades raras y cáncer infantil, así como también dar a conocer las festividades de la provincia de Cádiz", con un objetivo claro "unir a muchas familias para dar un grito a la esperanza a la investigación, la unión, los derechos en sanidad y educación y para recordar los derechos de nuestros hijos para que tengan las mismas oportunidades que cualquier niño".

El acto de presentación se celebrará el próximo 29 de septiembre a las 20 horas en el Auditorio de la Fundación Cajasol en la Avenida Ingeniero Ángel Mayo. Esta segunda gala '12 meses y 12 deseos' cuenta con el patrocinio de Imprenta Gráficas Guerrero , el fotógrafo José Moreno y los videógrafos Daniel Martín Arroyo y Juan Antonio Martín Arroyo.