Torneo de Pádel a beneficio de 'Por una Sonrisa', este fin de semana en Pádel Game Xerez

Pádel Game Xerez alberga este fin de semana el I Torneo de Pádel Benéfico 'Por una Sonrisa', evento deportivo solidario ya que el importe recaudado se destinará al Proyecto Por una Sonrisa, de ayuda a niños con cáncer. Además de welcome pack, habrá premios en las distintas categorías masculina y femenina para campeones, subcampeones y vencedores de la consolación.

Además, habrá comida solidaria a precios populares, el sábado buñuelos y chocolate, y el domingo arroz solidario.

