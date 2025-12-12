De dioses y diosas.

De todos es sabido que el ser humano siempre ha tenido entre sus aficiones más caras crear dioses con el fin de entretener a la masa, a la que es necesario dirigir, educar y amedrentar. Algunos que no han creído en esos dioses convencionales, les han dado forma a los suyos propios, a su imagen y semejanza, dioses que se veneran en grupos, a los que llamamos sectas o partidos. Y ya que estaban en faena, ¿por qué no dioses literarios?

De esto todas las ideologías, tanto de derechas como de izquierdas, saben mucho. Sin embargo, a veces se pasan y elevan a los altares a escritores y escritoras cuyo currículum cuando en ellos se escarba dejan las vergüenzas inconfesables al aire. La penúltima, Simone de Beauvoir. Llevada a la santidad por aquella izquierda intelectual y feminista, pero tan sectaria, estaba además avalada por otro de los grandes dioses del Olimpo literario y filosófico: su marido, Jean Paul Sartre. No hace mucho saltaba a los medios de comunicación la revisión que lleva años haciéndose de las aficiones pedófilas de la Beauvoir, de su colaboración en la radio nazi de Vichy y la relación con sus ex alumnas (“Tenemos un problema con Simone de Beauvoir”, El Mundo, 1 de abril de 2025). Y en Internet se puede consultar en el Diario feminista cómo el artículo “Presenting Beauvoir as a Feminist Neglectingher Defense and Accusations of Pedophilia”, publicado en la revista HSE Social and Education History, denuncia “que, a pesar de que es público que Beauvoir defendió públicamente la despenalización de la pederastia, y de que fue condenada y apartada de la enseñanza por un caso de abusos a una estudiante menor de edad, ha sido presentada en muchos artículos científicos como un ejemplo de la lucha por la libertad sexual y contra el acoso.” (29 de marzo de 2022).

Y ahora lo que toca es derribar altares y efigies y hasta anatematizar su memoria. Plegar velas y buscar otros santones. Y para ello nada mejor que las efemérides y las muertes prematuras, magníficos caldos de cultivo de esta elevación a los altares a la que tan aficionados somos. Clubes de lectura que les rinden culto, nombre de puentes o de bocas de metro y, en breve hasta estampitas, porque ya se encargan las editoriales de promover sus obras, que compran religiosamente (y nunca mejor dicho) sus fieles. El negocio es el negocio. Y así, todo es poco para estos dioses cuyas vidas nada tuvieron que ver con la ideología que supuestamente representan y que, sin embargo, los hagiógrafos, que ya proliferan (todo sea por la prebenda de algún premio), se empeñan en propagar para entretener a la masa, que tanto gusta (otro divertimiento) hacer revisión permanente de la Historia. Pero que sea de toda la Historia, no de la que les conviene. José López Romero

Aquella lejana visita

Han sido estos días pasados fríos y húmedos pero también ha habido alguna tregua más o menos prolongada, donde un sol tibio animaba a acercarse a alguna viña del entorno de Jerez para tomar mosto y degustar un “ajo a la jerezana”. En estos días otoñales, cuando el alumbrado navideño parece un campo de competición entre las ciudades, en la nuestra las zambombas de antaño atraen a una marea humana desde todos los puntos del país, ávida de toparse con esa tradición ancestral, lo que solo lograrán unos pocos a los que la fortuna llevará desorientados por calles recónditas hasta pequeñas plazas escondidas o ruinosos patios de vecinos.

Sí, en estos días, no sé si tristes o venturosos, felices o melancólicos, se nos ha ido uno de los mejores. En un día como estos, lluvioso, frío, a veces con un tibio sol furtivo, hace algunos años lo vi llegar a la plaza del Banco de nuestra ciudad. Traía una bolsa con dos publicaciones que donaba a la Biblioteca Municipal de Jerez: ‘Vida y obra de Adolfo de Castro’, el historiador gaditano cuya obra ‘El Buscapié’ fue protagonista de una curiosa anécdota en la inauguración de la biblioteca mencionada en 1873, y ‘Dos cartas inéditas de Patrocinio de Biedma y Ramón León Maínez’, este último jerezano y gran cervantista.

Las visitas de Manuel Ravina Martín, el archivero provincial, a la biblioteca municipal de Jerez me resultaban muy agradables y siempre enriquecedoras por su erudición pero también por su gran sentido del humor. Era frecuente verlo consultando fondos bibliográficos patrimoniales tanto en dicha biblioteca como en el archivo histórico municipal. Seguí en contacto con él cuando pasó a dirigir el Archivo de Indias hasta su jubilación en 2019. Luego sus visitas a Jerez se mantuvieron aunque fueron poco a poco espaciándose. Se nos ha ido en estos días lluviosos, fríos y húmedos uno de los mejores, pero a muchos su magisterio nos seguirá acompañando siempre. Ramón Clavijo Provencio

Reseñas

Caso clínico

Graeme Macrae Burnet. Impedimenta, 2022

Distinta a sus otras novelas ya reseñadas aquí (‘La desaparición de Adèle Bedeau’ y ‘Un plan sangriento’), ‘Caso clínico’ parte de una variante del manuscrito encontrado, aquí son cuadernos en los que la protagonista va relatando la historia de un psicoterapeuta muy particular llamado Arthur Collins, a cuya consulta se atreve a ir, bajo la identidad de Rebecca Smyth, porque considera que el tal Braithwaite ha podido inducir al suicidio a su hermana mayor Verónica. Así, en el relato se va alternando la turbulenta biografía del facultativo con las sesiones con Rebecca, en un tira y afloja que mantiene al lector atento hasta la frase final. Tan interesante como las anteriores. J.L.R.

'Caso clínico'.

Intimidades

Katie Kitamura. Sexto Piso, 2023

Katie Kitamura nació en Sacramento (California) en 1979. Autora con una corta producción literaria, aunque bien reconocida, ‘Intimidades’ fue escogida por The New York Times como uno de los 10 mejores libros de 2021. Sin embargo y pese a las críticas tan favorables, ‘Intimidades’ parece más un boceto de novela que una narración redonda. La protagonista empieza a trabajar como intérprete en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Las relaciones con su amiga Jana y la amiga de esta, Eline, así como el inicio de una relación sentimental con Adriaan y su trabajo como traductora en el juicio a un exjefe de Estado africano acusado de crímenes de guerra, desarrollan la introspección de la protagonista. J.L.R.

'Intimidades'.

Ulises

F. Paladini/M. Steiner. Ilustraciones Hugo Pratt, Norma, 2025

En la acertada labor de recuperación de la obra del genial Hugo Pratt, la editorial Norma rescata ahora aquella versión de la Odisea que el dibujante veneciano diera a la luz en los años sesenta del siglo pasado, y que se fue publicando por entregas en la revista ‘Il Corrieri dei Piccoli’. Pero el ‘Ulises’ de Pratt merecía algo más, y ahora cuando la ‘Odisea’ de Homero vuelve a la actualidad por esa versión cinematográfica que Christopher Nolan prepara para el próximo año, podemos encontrar en las librerías aquel viejo trabajo de Pratt en una cuidada edición y con unos textos preparados con esmero por Fabrizio Paladini y Marco Steiner. Espectaculares escenas las dibujadas por Pratt hace más de sesenta años, y que ahora podremos disfrutar como siempre se merecieron. R.C.P.

'Ulises'.

La Nochevieja de Montalbano

Andrea Camilleri. Salamandra, 2025

Sin duda es una grata noticia para la infinidad de seguidores del famoso comisario que hace décadas creará el genial Camilleri, la reedición de este libro. Las fechas parecen oportunas pero lo es más el poner al alcance de nuevos lectores este ramillete de relatos cortos, donde el humor, la intriga y lo costumbrista se dan la mano dejándonos historias que no desmerecen las del mejor Camilleri. Jueces que sospechan que su inestabilidad emocional esté influyendo en sus decisiones, las intimidades de un matrimonio expuestas a la opinión pública o la última discusión del comisario con su amada Lidia en vísperas de la Nochevieja, entre otras historias, garantizan un tiempo de grata lectura, lo que no es poco. R.C.P.