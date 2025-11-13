Diputación impulsa el proyecto 'Caminando contigo' de Red Madre

La Diputación de Cádiz ha concedido una subvención de 5.331 euros a la asociación Red Madre Cádiz para su proyecto 'Caminando Contigo' a través de la convocatoria pública para la anualidad 2025 de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de intervención social en la provincia de Cádiz.

El proyecto 'Caminando Contigo', con un presupuesto de 14.358 euros, será cofinanciado con la Diputación de Cádiz en un 37,13% (5.331,3 euros) y con fondos propios de la asociación en un 62,87% (9.026 euros).

El proyecto hará posible la atención inmediata de 14 mujeres embarazadas y/o madres con hijos menores (de cero a tres años), de las más de 100 que en estos momentos están atendiendo en la provincia en situación de vulnerabilidad y carentes de recursos, mediante la entrega de bienes de primera necesidad para el cuidado de sus hijos.

Dicha atención se lleva a cabo, por un lado, con la entrega programada de alimentos (leche en función de la edad, potitos y cereales), productos de higiene infantil (pañales y otros), ropa y enseres (cunas, carros, sillas de paseo, tronas, etc.) a demanda, según la necesidad de las beneficiarias, con la finalidad de paliar la situación de escasez material o riesgo de pobreza y de exclusión social.

Y de otro lado, con un asesoramiento y seguimiento, por parte de su personal voluntario, en el período de la maternidad y crianza, a fin de poder llevar a cabo cambios que supongan un impulso en su salida o mejora de la situación en la que se encuentran: cuidados básicos de los hijos, acompañamiento a lo largo de su permanencia en el servicio y asesoramiento legal y psicológico, atención sanitaria, orientación laboral, formación, etc.

En definitiva, el proyecto 'Caminando contigo' ofrece un espacio de acompañamiento y atención específica a mujeres embarazadas y madres recientes que se encuentran en dificultad social, para afrontar de la forma más óptima su situación y cubrir, en la medida de lo posible, sus necesidades y carencias.