"La dirección es muy psicológica y no podemos olvidarnos de que fabricamos emociones"

El director de orquesta andaluz Manuel Busto regresa al repertorio lírico con 'La Traviata', la célebre ópera de Verdi inspirada en 'La Dama de las Camelias' de Alexandre Dumas, que se representará los días 31 de mayo y 2 de junio en el Teatro Villamarta de Jerez, con la Orquesta de Córdoba en el foso. Busto, que hará un doble debut, al ser su primera vez al frente de la orquesta cordobesa y como director musical de una producción de ópera en la temporada del teatro jerezano, contará con un cast encabezado por la soprano Sabina Puértolas (Violetta Valéry), el tenor Antonio Gandía (Alfredo Germont), y el barítono José Antonio López (Giorgio Germont). La producción, que procede del propio Villamarta, lleva firma escénica de Francisco López, con escenografía y vestuario diseñados por Jesús Ruiz.

Este nuevo debut se suma al extenso listado de orquestas sinfónicas de renombre nacional e internacional que Busto ha dirigido hasta la fecha, y entre las que destacan la Oviedo Filarmonía, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, l’Orquestra de la Comunitat Valenciana, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Taiwan National Symphony Orchestra o la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, entre otras.

-¿Cómo está siendo este doble debut en Jerez al frente de la orquesta cordobesa y en el Teatro Villamarta?

-Pues está siendo idílica (algo que puede parecer normal pero no siempre sucede). ¿Por qué? Para hacer este tipo de repertorio necesitas gran calidad artística y la tenemos, pero además tenemos una grandísima sintonía artística y humana en todo el equipo. La ópera es sin duda el género más complejo (con un equipo esencial gigante), y 'La Traviata', la ópera más representada del mundo, y al profundizar en ella, te das cuenta por qué. No se puede pedir más entonces siendo además en un entorno que respira arte en cada esquina como Jerez, así que sólo agradecer a todos poder disfrutar de estas semanas tan enriquecedoras.

-Un teatro, además, que tiene fama de que los elencos que lo visitan se sienten como en casa. ¿Cómo está siendo su experiencia?

-Evidentemente, yo casi no es que me sienta como en casa, es que estoy en casa (ríe). Yo soy natural de Los Palacios y Villafranca, al sur del Sevilla, donde para muchos hay cierta frontera imaginaria por la naturaleza de sus gentes… lo que me sitúa en la mitad sur de Andalucía… igual que Jerez. Y lo noto en el habla, en la naturalidad del equipo estable del teatro y en la calle. Un teatro por otra parte que está entre la lírica y el flamenco, entre la danza y el teatro… es decir, es el teatro que más se acerca a mi personalidad artística. Como director nazco en la ópera, aunque mi interés por la danza me tiene ahora mismo como principal director invitado del Ballet Nacional de España, y como compositor utilizo códigos y elementos flamencos en mi lenguaje personal… En resumen, como bien he dicho, me siento y me hacen sentir en casa.

-¿Qué aportación personal ofrecerá en la dirección musical de esta obra?

-Soy un director muy teatral en el aspecto musical de una obra que como espectáculo deben llevar al espectador de principio a fin en volandas, pero que tengo muy en cuenta las indicaciones del compositor como base sólida primordial, pero también las características vocales de los solistas en cada momento, la puesta en escena y, sobre la misma, ver dónde podemos potenciar musicalmente esa propuesta, y que siente a la orquesta y el coro con su personalidad para ver cómo podemos sacar el máximo jugo en sus puntos fuertes. Aunque tengo evidentemente una idea muy clara predeterminada, en el arte para mí no hay verdades absolutas, por ello dentro de mi ideal hay diversas variante posibles, por ello busco todo ello en las características de los artistas y no artistas en cada producción. Además, la dirección es muy psicológica, y no podemos olvidarnos de que fabricamos emociones (¿hay algo más bonito?) por ello también es importante crear un ambiente empático de forma que poco a poco todo los artistas crean en la propuesta y deseen emocionalmente ir a por todas, que se derramen en cada nota, en cada gesto, en cada silencio. Yo creo que eso al final llega al público, y solo así conseguimos algo que para mí es esencial, el pellizco que dicen los flamencos, vamos a por ese pellizco una y otra vez a lo largo de toda esta ópera.

-¿Qué destacaría de esta producción de 'La Traviata', que dirigirá en el Teatro Villamarta?

-Que no hay ni un solo “pero”. La puesta en escena que capitanea Paco López es impecable, a la que le podemos dar el rango de histórica, fue la primera del Teatro, y con un recorrido que parece no ha terminado que atestigua su calidad. Por otro lado, tenemos un cast que encabeza Sabina Puértolas que está increíble, a la que le auguro muchísimas Violettas más y que lo tiene todo para ello. Pero si seguimos con Antonio Gandía y Jose Antonio, estamos ante dos cantantes que tienen una cantidad de recursos vocales y teatrales que llevan al público por todas las posibilidades de gran exigencia expresiva a las que Verdi nos invita, y con un gusto y una calidad músico-teatral encomiable. Y no me puedo olvidar del resto de roles con un gran trabajo realizado y capacidad de hacer. Por otro lado, el coro del Teatro Villamarta, con su maestro Josemi al frente ofrece el gran trabajo de empaque que han preparado, a la que suman una frescura única por la personalidad que nos da esta tierra.

Y, cómo no, la orquesta, para la mí el pilar fundamental y base sobre la que todo sucede, en el escenario, cada emoción se potencia sustentada en el foso con la Orquesta de Córdoba, que ha demostrado no solo la capacidad artística para sacar jugo a cada detalle que tiene Verdi y que mis propios materiales detallan y subrayan, sino que ha demostrado un desarrollo de la flexibilidad orquestal en pro del empaste con el todo operístico, donde estamos consiguiendo momentos verdaderamente mágicos.

-¿Qué proyectos tiene a la vista?

Pues, lo más próximo es algo que me hace muchísima ilusión, y es la reposición de la ópera cuya composición fue un encargo del Teatro de la Maestranza en 2022, algo importante y por desgracia no tan usual en la ópera contemporánea, por cierto donde el flamenco se hace uno con la lírica. Hablo de La Mujer Tigre, con libreto de Julio León, y que llegará al Festival Zamora Little Ópera para terminar la presente temporada. Más adelante, vienen óperas y conciertos sinfónicos que se irán anunciando pero que no puedo desvelar, y no puedo olvidar mi trabajo con Ballet Nacional de España, cuyos encargos seguirán de gira internacional, ahora mismo de memoria recuerdo Londres en junio. A parte, mi doble faceta también como compositor me tiene ahora mismo dedicando muchísima energía y tiempo a dos proyectos compositivos de gran envergadura, posiblemente de los más relevantes que imagino recordaré cuando sea anciano y todo lo vea con nostalgia. Pero quizá el proyecto más importante de la próxima temporada no sea artístico (aunque seguro engrandecerá mi sensibilidad artística), ya que cerraré un ciclo al que dicen todos aspiramos y es que después de haber sembrado más de un árbol, haber publicado dos poemarios, me faltaba precisamente lo que me viene a la vida, y es que seré padre.