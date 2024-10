Discakids, la platafoma online que nació en Jerez para familias con niños con discapacidad

Cuando la hija de Manuel Corchado tenía un año le diagnosticaron a la pequeña Atrofia Muscular Espinal tipo II, una enfermedad que provoca debilidad muscular. Desde los dos años, va en silla de ruedas y miles de preguntas comenzaron a brotar en la familia. Años después, en 2021, el jerezano lanzó Discakids, una plataforma online de consulta para familias sobre productos de ayuda a la movilidad para niños y adolescentes, así como el intercambio de soluciones para la creación de productos de bajo coste que hagan la vida más fácil a los niños.

“Es una iniciativa personal, no trabaja nadie aquí y no se recauda dinero. Soy diseñador gráfico y monté una página web con la intención de que sirviera de soporte para familias con niños con discapacidad. Cuando te llega el diagnóstico de tu hijo con una enfermedad rara o con una discapacidad te saltan las dudas (productos, terapias, tratamientos, ayudas...) y se me ocurrió recopilar toda la información en una web. Nació como una zona en la que entrar y ponerte en contacto con familias. La web funciona sola porque las familias comienzan a contactar entre ellas y se ayudan”, declara Corchado.

“Yo tenía dudas y problemas y siempre recurría a familias que tenían niños más mayores que la mía. ¿Por qué no crear algo donde todas esas respuestas fueran públicas? Sabía que la plataforma iba a funcionar porque era una necesidad, pero es que además hay muy buen rollo de saber que todo el mundo te ayuda”, remarca Corchado.

Discakids tiene usuarios por toda España, y lo mismo consigues contactar con una familia que vende a bajo coste una silla adaptada que te informan de dónde están los aparcamientos para personas con movilidad reducida durante un viaje.

Además, Corchado realiza interesantes entrevistas en sus redes sociales a familias y expertos, y hasta creó un manual que compartió gratuitamente para fabricar en casa una handbike eléctrica para niños (cuando no había aún ninguna en el mercado y hasta ganó un premio). De hecho, una empresa italiana se puso en contacto con él para desarrollar un producto que ya está a la venta.

Respiro familiar

Puerto Sherry y Discakids han organizado para este domingo la jornada solidaria ‘Un día para desconectar en el Mar’, una iniciativa cuya finalidad es ofrecer un día de descanso y entretenimiento a familias con niños con discapacidad, brindando un espacio de convivencia y bienestar en contacto con el mar.

El éxito precede a esta actividad que embarcará a un total de 95 personas en una treintena de embarcaciones. También habrá una zona de exposición con stands informativos de diversas organizaciones que ofrecen servicios y productos para personas con discapacidad, facilitando el acceso a recursos y soluciones.

Colaboran en el desarrollo de esta jornada solidaria las firmas Permobil, Ortopedia San Dionisio, Ortopedia Gerardo León Gelci, Smink, Karma Mobility, S.L., Goframa Home, S.L., Rehagirona y Establecimientos ortopédicos Prim, S.A, así como la Fundación Vela Clásica de España.

Va a ser la primera actividad de Discakids pero Corchado avanza que no será la única.