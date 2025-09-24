Medio centenar de barcos salen al mar por los niños con discapacidad

Puerto Sherry y Discakids, la plataforma jerezana de ayuda para familias con niños y adolescentes con discapacidad, organizan este sábado 4 de octubre la jornada solidaria ‘Un día para desconectar en el mar’, una iniciativa cuya finalidad es ofrecer un día de descanso y entretenimiento a familias con niños con discapacidad, brindando un espacio de convivencia y bienestar en contacto con el mar.

En esta segunda edición, unos 45 barcos saldrán al mar para las 43 familias ya inscritas, principalmente de Cádiz, aunque también de Sevilla, Granada, Madrid, Barcelona e incluso Alemania. El jerezano Manuel Corchado, de Discakids, agradece la colaboración altruista de usuarios de Puerto Sherry y de otros puertos vecinos, que no han dudado en poner sus barcos un año más a disposición del evento, para que las familias con niños con movilidad reducida puedan disfrutar de una experiencia inolvidable en aguas de la bahía de Cádiz.

"El año pasado fuimos unas 140 personas y yo creo que este año duplicamos. Es un respiro familiar para poder desconectar del día a día. Las familias con niños con discapacidad solemos tener muchas complicaciones en nuestro día a día, así que esta jornada nos permite conocer a otras personas en la misma situación, compartir experiencias, consejos, nos da ese respiro que todos necesitamos y darnos, como se dice aquí, un buen homenaje, ya que todo es gratuito para las familias participantes", declara Corchado. La jornada finalizará con un almuerzo, que dará paso a una tarde de convivencia.

Discakids, una plataforma online que nació en Jerez

Cuando la hija de Manuel Corchado tenía un año le diagnosticaron a la pequeña Atrofia Muscular Espinal tipo II, una enfermedad que provoca debilidad muscular. Años después, en 2021, el jerezano lanzó Discakids, una plataforma online de consulta para familias sobre productos de ayuda a la movilidad para niños y adolescentes, así como el intercambio de soluciones para la creación de productos de bajo coste que hagan la vida más fácil a los niños.

Corchado es diseñador gráfico y montó la página web con la intención de que sirviera de soporte para familias con niños con discapacidad. La web funciona sola porque las familias comienzan a contactar entre ellas. En estos momentos, la comunidad del grupo de Whatsapp de la plataforma tiene unas 800 personas que a diario se ayudan, se aconsejan y comparten experiencias.

Discakids tiene usuarios por toda España, y lo mismo consigues contactar con una familia que vende a bajo coste una silla adaptada que te informan de dónde están los aparcamientos para personas con movilidad reducida durante un viaje.

El 4 de octubre la ilusión de los más pequeños por navegar por el mar marcará una gran segunda edición del evento. Colaboran en la cita la Fundación Vela Clásica de España y Club Naútico Puerto Sherry; y lo patrocinan el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Permobil, Karma y Simbk. Los organizadores esperan que las condiciones meteorológicas acompañen y que este año se convierta en una experiencia inolvidable de convivencia y diversión en el mar.