El diseño de un jerezano pisa fuerte la alfombra del Benidorm Fest

Los diseños de David Rodríguez ya son de sobra conocidos gracias a la gran pasarela que es la televisión. Confeccionó once trajes para uno de los concursantes del programa 'Drag Race España' y también vistió al pequeño 'Drag, Peter Princesa Arcoiris', en ‘Tierra de Talentos’.

El talento del joven jerezano vecino de Cuartillos sigue exhibiéndose a pasos agigantados. En esta ocasión ha vestido a Marta Sango, quien fuera concursante de Operación Triunfo en 2018, y una de las participantes del Benidorm Fest el año pasado 2022. Dicen que arriesgar es de valientes y Rodríguez sin duda lo es. La iniciativa partió del propio diseñador. El 11 de enero por la noche le escribió a la cantante a través de Instagram. En dicho mensaje le expresó su deseo de vestirla alguna vez. “Yo pensando que no me contestaría”.

Pero se equivocó. Justo un día después despertó, miró el móvil y tenía un mensaje de ella respondiéndole que "¡sería un placer!". “Yo no me lo podía ni creer y después de darle las gracias, ella fue quien me dijo que tenía un evento que era la alfombra naranja para inaugurar el Benidorm Fest y que pensaba que era buena ocasión para hacer esa colaboración”.

Rodríguez, cercano, trabajador y muy eficiente, le envió varios bocetos para que la cantante escogiese el look para esa cita. El proceso fue muy rápido y sencillo: “Al día siguiente ya decidimos el 'look', le envié imágenes del tejido y de cómo sería la idea de los volúmenes”. Ya con el visto bueno, Sango le pasó medidas y el diseñador se puso a trabajar a toda máquina, ya que contaba con poco más de una semana.

“Me sentí super feliz cuando vi mi vestido en directo y los buenos comentarios que tuvo”

“Quería diseñar una pequeña colección y este vestido es una muestra de la misma”. Satisfecho, ha alcanzado una de sus pequeñas: vestir a alguien en una alfombra roja y al final se hizo realidad. “Me sentí super feliz cuando vi mi vestido en directo y los buenos comentarios que tuvo”, afirma Rodríguez. Entre estos comentarios destacó el de Miriam Benedetti. “Dijo que no podía dejar de mirar a Marta por el 'look' que vestía”.

El diseñador, a pesar de su juventud y sin despegar los pies del suelo, sigue alcanzando los objetivos que se marca y, además, con resultados muy satisfactorios en cada una de sus experiencias. “Es súper fácil y gratificante trabajar con Marta Sango. No va a ser lo único que hagamos juntos”, asegura.