Cae el número de divorcios y separaciones en Jerez durante el primer trimestre del año

El número de disoluciones matrimoniales en Jerez ha caído casi un 4% durante el primer trimestre del año, según la estadística más reciente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En concreto, de enero a marzo de este año se registraron 132 demandas de divorcios y separaciones en la ciudad, cinco menos que durante el mismo periodo del año anterior.

Esto supone que en Jerez se registra como mínimo una disolución matrimonial al día. Se trata, hay que aclarar, de los datos referentes al partido judicial de Jerez, que abarca no solo la ciudad sino también San José del Valle.

Tal como detalla el TSJA en su último informe, en la ciudad se registraron 72 demandas de divorcios consensuados en el primer trimestre del año y otras 48 de divorcios no consensuados.Además, hubo una decena de separaciones consensuadas y dos, no consensuadas. No se registró en esta ocasión ninguna nulidad matrimonial.

Hay que tener en cuenta que cuando se rompe una pareja, la disolución matrimonial puede producirse de distintas formas. Así, puede haber una separación judicial que ocasiona la suspensión de la vida en común de los cónyuges, sin romper el vínculo matrimonial, por lo que mientras una persona no esté divorciada, no puede volver a contraer nuevo matrimonio.

La segunda opción es el divorcio que consiste en la disolución del vínculo matrimonial, facultando a la persona a contraer nuevo matrimonio.

Por último, estaría la opción de la nulidad. Este caso implica la desaparición del vínculo matrimonial, por no concurrir los requisitos para la validez del matrimonio. Esta última opción suele ser la menos habitual.

La influencia de la pandemia

A pesar de la leve caída de los datos durante los tres primeros meses del año, el número de divorcios y separaciones se ha mantenido relativamente estable en los últimos años. En total, 2021 cerró con 491 demandas de disoluciones matrimoniales; en 2020, fueron 470; y en 2019, se registraron 426. Sin embargo, sí hay más diferencia con periodos anteriores, ya que en 2018 se superó el medio millar de divorcios y separaciones en Jerez, llegando a las 560. Aun así, hay que tener en cuenta que los datos más recientes están aún influenciados por la pandemia, ya que el estado de alarma paralizó buena parte de la actividad judicial en todo el país.

Esta situación se reflejó claramente en el número de enlaces matrimoniales registrados en Jerez, tras años superando las 800 bodas, en 2020 (último dato local publicado) los matrimonios cayeron más de un 50% y apenas hubo 393. Una cifra que supuso que la ciudad cerrase el año con más divorcios y separaciones (470 en total) que enlaces matrimoniales.

El informe del Tribunal Superior de Justicia también recoge las demandas presentadas por guardia y custodia de hijos no matrimoniales: 46 consensuadas y 44 sin consensuar. Esto supone una caída respecto a los datos registrados en el primer trimestre del pasado 2021. En concreto, se registraron un 31% menos de demandas en los tres primeros meses de este año 2022.

Además, se presentaron 18 demandas por modificación de medidas consensuadas y 78, por modificación de medidas no consensuadas. En este caso, en cambio las demandas presentadas suponen un incremento de un 18% si se compara con el mismo periodo de hace un año.