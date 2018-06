El primer juicio por un caso de bebés robados en España, con el doctor Eduardo Vela como acusado, es visto como un hilo de esperanza por la asociación SOS Bebés Robados de Jerez, cuya presidenta, Luisa Fernanda Terrazas, señaló ayer que "hay muchos doctores Vela, no sólo en Madrid". Miembros de la asociación presentaron al que será a partir de ahora su nuevo abogado, Ismael Gil, quien dijo que su trabajo irá en la línea de intentar reabrir todos los casos que se han ido archivando por los juzgados de la ciudad, insistir en que se proceda a realizar exhumaciones y mantener una posición firme para evitar la prescripción de estos delitos que, en su opinión, pueden ser abordados como una retención continuada. Gil animó de hecho a las familias que crean que han sido víctimas de lo que se ha llegado a considerar una trama de adopciones irregulares orquestada desde los propios hospitales "a acercarse a la asociación porque puede haber una solución". Reconoció, no obstante, que "cada caso es un mundo" y que habrá que estudiar individualmente por qué se rechazaron muchas denuncias y en otras, se dio como prescrito el delito.

Terrazas reclamó la colaboración del Gobierno central y pidió al nuevo presidente, Pedro Sánchez, que "nos ayude. Yo tuve la oportunidad de hablar con él y me prometió que no iba a dejar este asunto. Necesitamos ayuda, porque llevamos muchos años luchando, nos hemos hecho mayores y hay madres que se están muriendo sin haber vuelto a ver a sus hijos".

La presidenta de la asociación, que se constituyó hace varios meses dejando de ser una delegación de la de Cádiz, afirmó que estiman que en Jerez pudo haber más de 200 bebés robados en los cuatro hospitales existentes en las últimas décadas, desde el 18 de Julio, Santa Isabel de Hungría, el de Cruz Roja y el hospital del SAS. "Eso que nosotros sepamos, porque hay madres que no han querido hacer nada al ver que esto no salía para adelante". En estos momentos, en la ciudad no hay ningún caso abierto, después de que se archivaran cerca de 40 denuncias y se llegaran a realizar tres exhumaciones.

Terrazas manifestó, acompañada por un grupo de familias de la asociación, que "no queremos quitarles los hijos a esas madres, pero queremos verlos antes de morirnos, saber cómo ha sido su vida, porque nosotras nos dimos a esos niños, nos los robaron". Pidió también a las familias adoptivas que "cuenten la verdad a sus hijos".

La asociación ha mantenido contactos con el Ayuntamiento, al que han hecho llegar la propuesta de dedicar una rotonda a 'SOS Bebés Robados'. "Podía ser una escultura de una madre con su hijo y nos gustaría que estuviese cerca del hospital, para que los médicos lo viesen, porque, aunque pocos, todavía hay médicos ya mayores que estaban sobre todo en la década de los 90 y que siguen trabajando".

Terrazas enumeró las numerosas irregularidades que las familias se han encontrado cuando han pedido certificados y documentación relacionada con el nacimiento y el supuesto fallecimiento de sus bebés. "Esto ha sido una mafia, y que me metan en la cárcel, me da igual, pero no interesa que se descubra porque los niños se entregaron a jueces, abogados, políticos y los niños que fueron robados los sacaron fuera de aquí". Insistió en que "no estamos locas, estamos seguras de que a nuestros hijos se los llevaron".

Recordó las concentraciones que cada primer domingo de mes se hacen desde hace meses en la plaza del Arenal, recogiendo firmas de apoyo a su lucha y aunque ahora mismo la asociación sólo está formada por 25 familias, Terrazas confía en que vuelvan a integrarse muchas madres que dejaron de pertenecer a la misma cuando dependía de la de Cádiz. "Para muchas era un problema tener que desplazarse", explicó. También hizo alusión al respaldo a su labor por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. En su informe los parlamentarios abogaron por la creación de una comisión de investigación en el Congreso o el Senado, así como un banco de ADN gratuito y accesible para los afectados y la unificación de criterios para evitar que los delitos no puedan ser juzgados por haber prescrito. Terrazas lamentó, no obstante, que el Gobierno no haya tenido en cuenta hasta ahora ninguna de estas recomendaciones.