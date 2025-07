Una donación puede salvar la vida a tres personas: Salud busca aumentar el stock en Jerez

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, ha mantenido una reunión con los responsables del Centro de Transfusión de Tejidos y Células (CTTC) de la provincia de Cádiz, con sede en el Hospital de Jerez, para dar un impulso a las donaciones mediante diversas acciones en los próximos meses ante la necesidad de sangre. En este sentido, han recordado que sin sangre no se pueden hacer intervenciones quirúrgicas importantes y que con sólo una donación se mejora la salud de tres pacientes.

Pajares ha celebrado este encuentro de trabajo con el jefe de Servicio de Gestión y Servicios, Manuel Francisco López, y el responsable de Promoción-Donación, Antonio Chacón Leal, ambos del CTTC provincial. Entre los temas abordados, se ha acordado plantear a los ayuntamientos la necesidad de publicitar las colectas de sangre, así como la propia donación, a través de sus recursos, tales como marquesinas, pantallas en el transporte público, en eventos o en medios de comunicación municipales.

Asimismo, se ha planteado la celebración de una serie de maratones de donación de sangre, en principio, en Cádiz, Algeciras, Jerez y algún municipio de la Sierra de Cádiz. Además, se impulsarán nuevos emplazamientos para las colectas habituales semanales y se propondrá intensificar aquellas que se hacen en los hospitales, con ubicaciones idóneas y con una mayor promoción tanto entre usuarios como profesionales. En este sentido, el CTTC pretende hacerse más visible en los centros hospitalarios, así como en sus propios puntos de donación en Puerta del Mar y en Jerez.

También se ha insistido en la necesidad de captar donantes más jóvenes y reforzar una cultura de la donación de sangre incluso antes de que se alcance la edad para realizar esta acción. Para ello, habrá contactos a través de la Administración educativa y se intentará difundir este mensaje en las acciones sanitarias que impliquen a adolescentes.

Así, Eva Pajares ha insistido en mostrar la disposición de la Delegación a colaborar activamente con el CTTC para apoyarlos en su “gran e importante labor”, tanto desde un punto de vista de difusión de sus iniciativas, como de llamamientos a la ciudadanía, o de gestión de espacios para colectas.

Puntos de donación e información útil

Toda la información sobre los lugares y horarios de colectas y webs y redes sociales de los centros de transfusión de Andalucía se encuentra en la web del Servicio Andaluz de Salud, en el apartado ‘Donar Sangre’. Otra opción es acceder a la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la Red de Centros de Transfusión Sanguínea de la sanidad pública andaluza.

Se puede donar en los puntos fijos del CTTC en los hospitales universitarios de Jerez (de lunes a viernes laborales de 9.00 a 14.30 horas) y Puerta del Mar de Cádiz (de lunes a viernes laborales de 9.00 a 15.00 horas). Para donar plasma se puede reservar cita en el 956033120.

El CTTC recuerda que este acto solidario no supone ningún riesgo para la salud y que gracias a una donación se puede mejorar y salvar la vida de hasta tres personas. Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta 4 veces al año y las mujeres 3, con un intervalo mínimo de 2 meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.