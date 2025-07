La reserva de sangre en Jerez, bajo mínimo: "La necesidad que hay es muy grande"

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de la provincia, con sede en el Hospital Universitario de Jerez, cuenta con una reserva de sangre “muy baja. No llegamos a remontar”. Gloria Rivero, supervisora del CTTC, subraya que el descenso en las donaciones es generalizado en el país, “y ahora con el verano empeora porque tenemos muchas cosas en contra, como la playa y el calor”.

De ahí que desde el Centro animen a la población a donar sangre antes de disfrutar de las vacaciones. “¡Que la sangre no se vaya de vacaciones! Las enfermedades no descansan estos meses y la provincia además triplica su población, por lo que también el riesgo de necesitar este recurso. La necesidad que hay es muy grande”, remarca Rivero.

“Desde enero no remontamos, es una lucha diaria. Y me gustaría destacar que la mayor cantidad de sangre van para pacientes con cáncer y trasplantes. Ojalá la gente pudiera ver cómo al paciente le cambia el color de la piel de la cara cuando recibe la transfusión porque le está entrando vida. Es que vuelve el color rosado a la piel... es muy fuerte. Seguro que si lo pudieran ver habría más donantes”, destaca supervisora.

Aunque todos los grupos sanguíneos son muy necesarios, y más en estos meses, hay especial déficit en el 0- y A-. “Yo siempre digo que la sangre debe esperar al enfermo, no al contrario”, añade Rivero.

Del 1 de enero al 31 de mayo de 2025 se han realizado un total de 110.749 donaciones en Andalucía. Estos datos han experimentado un descenso de cerca de 4.000 donaciones respecto al mismo periodo del año anterior (114.422 de enero a 31 de mayo de 2024).

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La bolsa de sangre es fraccionada o separada en sus distintos elementos, por lo que cada donación beneficia a más de una persona, ya que los componentes sanguíneos se utilizan por separado.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) atiene a los donantes durante el verano en horario de mañana en el Hospital de Jerez.