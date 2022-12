¿Dónde puedo ver la nueva película de Avatar en Jerez?

Los seguidores de 'Avatar' tienen marcado en rojo el viernes 16 de diciembre. ‘El sentido del agua’, la secuela de ‘Avatar’, llega a la gran pantalla y se prevé que vuelva a ser un taquillazo para cerrar el año. Cabe recordar que 'El sentido del agua' se proyecta en cines 13 años después del estreno de la película original, que fue la más taquillera de la historia.

En Jerez se puede disfrutar de lo nuevo de James Cameron en los dos cines de la ciudad, tanto en Cines Yelmo (Área Sur) como en Unión Cine Ciudad Jerez (Carrefour Sur). La secuela 'Avatar: The Way of Water' durará un total de 3 horas y 10 minutos y cuenta con el fichaje de Kate Winslet.

Según ha trascendido de la película, la trama se centra en que "Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora cuando una antigua amenaza reaparece".