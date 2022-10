Dos jerezanos tienen un canal de Youtube dedicado a Disney con más de 63.600 suscriptores

¿Qué niño de los noventa no creció con las animaciones Disney? 1992, el que para muchos fue el año de las Olimpiadas de Barcelona y de la Expo de Sevilla, es recordado por Daniel Goñi como el año en el que sus padres le llevaron por primera vez a Disneylandia. Desde 2012 todas sus vacaciones son allí.

Goñi, jerezano de 37 años y su pareja, Francisco Jesús Cano, de 32, natural de Córdoba y enfermero de profesión en Jerez, han dado un paso de gigante con su proyecto More Magic, marca que a través de su web y redes sociales cuenta novedades de este mágico mundo. Dicen que mantienen la esencia de Universo Disney, dejando una puerta abierta a la imaginación. "En nuestros viajes a los parques temáticos y eventos increíbles intentamos transmitir toda la magia que llevamos dentro".

Esta increíble historia comenzó hace una década, cuando fundaron la primera red social del extinto Universo Disney. Fue en Facebook. "Al principio solo generaba noticias con novedades sobre el mundo Diney. Era un proyecto muy 'amateur' hasta que se hizo viral". Sin embargo, fue en 2018, después de un viaje a Disney World, en Orlando (Florida) cuando abrieron el canal de Youtube que cuenta en la actualidad con más de 63.600 suscriptores. "De ahí surgió la necesidad de contar lo que estábamos viviendo. Antes no aparecíamos, solo compartíamos noticias, novedades".

Hace tres años, decidieron profesionalizarlo creando la web, la marca y el logo de More Magic. El cambio de nombre responde a la necesidad de abrirse a nuevos universos como otros parques de atracciones como el Warner Bros. o personajes como Harry Potter.

El punto de inflexión fue que Disney les incluyó en su lista de 'influencers', Inside Ears (dentro de las orejas de Mickey). "Nos enviaban notas de prensa, e invitaban a eventos. Jamás nos hubiéramos imaginado que llegaríamos tan lejos".

Trabajo mágico y real

La repercusión mediática lograda con la publicación de un vídeo semanal hace posible que diferentes marcas contacten con ellos para realizar publicidad, colaboraciones o asistir a eventos.

"Cuando vamos a Disneyland la gente nos reconoce, nos da las gracias, nos felicitan por el contenido y los consejos. Eso es lo más gratificante". También organizan quedadas con su comunidad virtual en diferentes lugares, la última en Isla Mágica.

Ambos tienen "la suerte" de tener un trabajo "real", como dice Daniel, que también les gusta, aunque no ponen diques al crecimiento de More Magic. "Tenemos muchas ganas de mejorar la edición de vídeo, la iluminación, los guiones, pero no tenemos tiempo". Les encantaría ampliar el equipo humano, pero es algo que aún está muy en el aire.

Por el momento le dedican todo su tiempo libre. "Hacemos una media de un viaje al mes. Es nuestro hobby, nuestra pasión y nuestra forma de vida. Hacer viajes y crear contenidos".

Este jueves 27 de octubre viajan a Londres para participar en un evento exclusivo que marcará el lanzamiento de las celebraciones del 100 Aniversario de Disney.

Este evento excepcional recorre 100 años de magia a través de muchas sorpresas y experiencias inmersivas donde conocerán de primera mano una muestra de las actividades que vendrán en 2023 para esta celebración. "Es un sueño. No nos podemos creer que hayamos logrado llegar hasta aquí", coinciden los creadores de More Magic.