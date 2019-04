Pedro Antonio Ferrer Lebrón, vive en San José del Valle, tiene 25 años y es 'PlayCacao' en el mundo digital. Conoce bien los entresijos de los llamados 'esports', competiciones de videojuegos que captan cada vez más la atención de los espectadores. "Soy de una generación que nos gustan muchos los videojuegos y me metí en el mundo de golpe. Tenía potencial, creaba contenido (tutoriales) y comenzaron a interesarse por mí las empresas", declara. De la mano de 'PlayCacao' buceamos en el universo online de los videojuegos, de los que se convertirán en viral y de Youtube.

"Los que compiten tienen como objetivo ganar dinero, hacerse un nombre. Es un competitivo que no es como el fútbol... Aquí reclutan a gente muy joven, de 16 años, incluso de 14 años, y te jubilas con 26 y 28. ¿Por qué? Los jóvenes suelen tener más reflejos, más capacidad cognitiva, y eso es lo que buscan las empresas", señala Ferrer.

Las empresas buscan en las clasificatorias y contactan con los que destacan: "Eso cuesta mucho". Una vez que entras en un equipo, "estás cubierto por psicólogos, te regalan el material, te ponen dietas, entrenamientos... Son muchas horas y el estado psicológico de la persona influye mucho. Una persona con estrés o agresividad interna va a jugar con menos compañerismo y eso afecta al equipo", subraya Ferrer, quien añade que "se necesita mucho compañerismo, estrategia y mucho reflejo. Hay que dar microrespuestas".

Los 'ojeadores' contactan con los jugadores y "cuando empiezas te invitan a un campamento. Te lo pagan todo. Una vez por semana te llevan, después una semana al mes... Hasta que ven a los tres potenciales. Si son menores de edad pagan los estudios, se ocupan de ellos". 'PlayCacao' estuvo en un equipo, pero no como jugador, sino como creador de contenidos: "Yo ya soy viejo para esto, tengo 25 años".

¿Qué juegos están en actualmente en el top? En auge está el Fortnite, "aunque no tiene un competitivo con elevados premios", League of legends (juego de estrategia), DOTA 2 (con 24,6 millones de dólares de premio en la competición de el mundial) y Counter Strike.

En el móvil, Ferrer destaca Clash Royale, Brawl Stars "que acaba de salir y este verano va a sonar muchísimo, va a ser el viral", Arena of Valor y Hearthstone (tanto en móvil como en ordenador).

Los jugadores son muy jóvenes y la posibilidad de hacerse millonario –el jugador de League of Legends Lee 'Faker' Sang-hyeok ha sido incluido en la lista '30 under 30' de Forbes de Asia– son dos ingredientes que pueden provocar una adicción en el jugador.

"Todo en abuso es malo. Para mí, ocio serían tres horas al día como mucho, que ya es mucho tiempo. Para mí sería el límite, porque una vez que se cede en más horas dedicas buena parte de tu día a un ocio que no te genera dinero, que no es tu trabajo. Eso es un vicio. No lo haces porque sea tu modo de vida, es por vicio, por obsesión no por diversión", declara.

"Conozco a mucha gente que se dedica a esto y que cree que puede ser profesional y se engaña. Si los profesionales no contactan contigo... Es perder tiempo de tu vida, tiempo de estudiar...", añade Ferrer.

Hay que ser crítico y saber el límite. Eso es lo que le ocurrió al vallense: "Empecé como jugador pero llegó el momento en el que me vi el límite, yo no podía avanzar más, ni destacar". Así que había dos posibilidades: "O lo dejas o creas contenido". Y así se convirtió en 'gamer'. Es decir, 'youtuber' que crea contenido sobre videojuegos.

"Siempre hay una fiebre en Youtube. Yo diferencio tres 'tipos': los que crean un viral y destacan sin tener ni idea de cómo funciona la plataforma, los que se lo trabajan y analizan las estadísticas para crear y subir poco a poco, o los que tienen contactos o influencia de una marca", describe el profesional, que a día de hoy supera el millón de visitas al mes en sus canales.

"Lo que es polémico y la vida privada es lo que más llama la atención. La gente ve que eso funciona, que suben las visitas... Y hay quien al final no sube lo que quiere, sino lo que le genera las visitas. –declara Ferrer– Yo publico entre 30 y 60 vídeos al mes, pero hay un chico de Sanlúcar que sube seis vídeos al día. A los que empiezan les mando un mensaje: no te obsesiones y no dejes tus estudios".