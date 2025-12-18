La drag jerezana Jota Carajota, artista invitada en los conciertos del nuevo disco de Fangoria

El universo de la escena drag y la música pop se prepara para uno de los encuentros más esperados del año: Jota Carajota, la artista drag jerezana que ha revolucionado la cultura queer con su estilo neofolklórico y provocador, será artista invitada en los conciertos de presentación del nuevo disco de Fangoria. La cita será el 9 de mayo de 2026 en Barcelona y el 14 de mayo de 2026 en Madrid, dentro de la gira que marca un nuevo capítulo para el icónico dúo electrónico español.

Jota Carajota, nombre artístico de Juan José Torres Gutierrez, se dio a conocer a nivel nacional tras su participación en la segunda temporada de 'Drag Race España', donde destacó por su visión artística única que fusiona raíces folclóricas, flamenco-punk y expresión queer. Con solo 21 años, esta creadora ha conseguido posicionarse como una figura emergente de la escena drag contemporánea, convirtiéndose en referente para generaciones jóvenes y para la cultura drag española.

En los últimos años, Jota ha ampliado su faceta artística más allá del transformismo televisivo, apostando por la música original y espectáculos propios. En 2025 lanzó su single 'Martirio sin fin' y 'Toro', acompañado de un video que reinterpreta estéticas tradicionales con una mirada contemporánea y simbólica, conectando directamente con su identidad artística y personal.

Además, su presencia en eventos culturales y festivales, como actuaciones en celebraciones del Orgullo y galas drag por toda España, demuestra su compromiso con la visibilidad y la celebración de la diversidad.

Para Jota, convertirse en artista invitada de Fangoria representa un sueño y una inspiración cumplida. La artista ha expresado en entrevistas su profunda admiración por Fangoria, cuya música ha sido una influencia significativa en su propio desarrollo creativo. Esta colaboración ofrece al público una oportunidad única de ver a una de las voces más frescas y diferentes de la escena drag española compartir escenario con dos iconos de la música pop y electrónica nacional.