Conciertos antes de Navidad este fin de semana en Jerez con Narco y Boikot como cabezas de cartel

La tercera edición de Conciertos antes de Navidad se celebra este próximo fin de semana en Jerez de la Frontera con la participación de ocho grupos de punk, rap y metal del panorama nacional liderados por Narco y Boikot, cabezas de cartel de un potente festival que incluye además otros atractivos.

La cita será este sábado 20 de diciembre a partir de las 13:00 horas en la visera techada del Palacio de Deportes de Chapín.

Además de las actuaciones de los grupos en directo, hay prevista una zambomba y 250 raciones gratis de berza jerezana y otras 250 de garbanzos con acelgas.

La zambomba tradicional jerezana será a pie de público dentro del recinto a cargo del coro Entónate "para disfrutar juntos de un rato de convivencia en torno a los villancicos más conocidos de nuestra tierra", señalan desde la organización.

Hay parking gratis para vehículos, campers y autocaravanas. En el recinto del festival habrá montada una barra de bebidas, puestos de comida con alternativas vegetarianas y veganas, un mercadillo y guardarropa solidarios.

Por otro lado, se habilitará un punto de recogida dentro del recinto para recaudar todos los juguetes y libros posibles (nuevos, pedagógicos y no sexistas). Estos juguetes y libros irán destinados a la Asociación de Reyes Magos de Jerez para su campaña “Ningún niño/a sin juguete” de 2026, y que entregarán a familias desfavorecidas de la ciudad.

La Asociación UNIPER (Unión de Personas con Enfermedades Raras) tendrá un stand dentro del recinto al que podrás acudir y descubrir la magnífica labor que llevan a cabo con los niños y sus familias. También tendrás una hucha solidaria por si quieres colaborar con ellos.

Cartel del festival Conciertos antes de Navidad

Precio de las entradas del III Conciertos antes de Navidad

Las entradas para la tercera edición del Conciertos antes de Navidad tienen un coste de 35 euros anticipada (60% del aforo vendido) con cuatro euros por cargo de gestión y están a la venta en este enlace.

En taquilla, el precio ascenderá a 40 euros. Los menores de 12 años entran gratis.