Las dudas sobre el blindaje del viñedo de Jerez frente a las renovables

El anuncio del Plan Especial que regulará la implantación de energías renovables en el municipio de Jerez y de la suspensión cautelar de autorizaciones para la instalación de nuevas plantas en la zona de viñedo para preservar el patrimonio vitícola y su paisaje de esta "amenaza descontrolada" deja muchas dudas en el aire.

Por centrar el tiro, el futuro Plan Especial tendrá aplicación sobre todo el término municipal con idea de adecuar la implantación de las llamadas energías limpias a los intereses paisajísticos, medioambientales, sociales, económicos... de la población. Habida cuenta que la elaboración, tramitación y aprobación de un plan de estas características requiere tiempo, en paralelo el gobierno local de Jerez paralizará durante dos años la concesión de licencias para proyectos de renovables en la zona del viñedo y su entorno -en un perímetro de 600 metros-, que viene a ocupar un 4% de la superficie total del municipio.

Ahora bien, la suspensión cautelar de nuevas autorizaciones urbanísticas requiere la presentación y aprobación en pleno de un avance del Plan Especial, una hoja de ruta que especifique los objetivos de dicho plan, las limitaciones o prohibiciones que se quieren incorporar para la implantación de las renovables dentro del municipio jerezano que evite la aletoriedad en la paralización de la concesión de licencias.

Suspensión cautelar de licencias que no moratoria

En declaraciones a Diario de Jerez, un experto en urbanismo explica que "la ley no contempla la posibilidad de aplicar una "moratoria, sólo la suspensión cautelar de las licencias", término que, a su juicio, suelen evitar las autoridades por sus connotaciones negativas. En concreto, añade, se piensa que puede espantar a nuevos inversores.

La alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo, detalló en la rueda de prensa que la "moratoria" se articulará como medida excepcional para la protección del viñedo, con un perímetro de salvaguarda 600 metros, mientras se tramita al Plan Especial. Lo que no especificó, no obstante, es si la suspensión abarca toda la superficie de viñas plantada en el término municipal, sólo la protegida por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o si la idea es preservar el viñedo histórico.

Por este motivo, precisamente, no puede aplicarse la suspensión cautelar hasta tener un avance del futuro Plan Especial en el que se detallen las líneas maestras de actuación, de las que ofrece una pista, sin embargo, la propuesta que el gobierno del PP llevará este viernes al pleno municipal, presentada bajo el epígrafe 'Directrices y estrategias para la protección paisajística de los suelos calificados en el vigente PGOU como suelo No Urbanizable con la categoría de especial protección-Viñedos'.

El "queso gruyere" del viñedo protegido

El problema de remitirse al PGOU es que el viñedo protegido en el Plan General es como un "queso gruyere", por lo que buena parte del patrimonio vitícola jerezano seguiría estando bajo la amenaza del avance de las renovables, indica un viticultor afectado por el parque eólico El Barroso -con sobrada experiencia ya en estas cuestiones-.

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, la regidora jerezana indicó igualmente que la mal llamada "moratoria" no afectará a las licencias ya concedidas ni a las que se concedan hasta la entrada en vigor de esta medida. El urbanista consultado por este medio aclara, en este sentido, que la suspensión puede aplicarse con carácter retroactivo siempre que el proyecto autorizado con anterioridad conculque los principios del Plan Especial en elaboración.

Por tanto, legalmente pueden anularse las licencias ya concedidas, incluso de proyectos que estén ya en marcha pero que no tendrían encaje en el nuevo Plan Especial, si bien en cada caso habría que estudiar las indemnizaciones a las empresas promotoras en función del avance de las obras, que sería mínimo o inexistente, en aquellas que no hayan comenzado a ejecutarse, puntualiza el experto, que no comparte la renuncia de antemano a esta posibilidad legal.

Cuestión de tiempo

La tramitación y aprobación de un Plan Especial lleva su tiempo, no así del avance, que permite acortar los plazos para la aplicación de las medidas cautelares de una solución que el Consejo Regulador considera "coherente" para la protección del patrimonio vitícola jerezano, muy expuesto hasta la fecha, como todo el paisaje de la campiña jerezana de alto valor medioambiental, por el avance "descontrolado" de las renovables".

Bajo la premisa de que las renovables son necesarias y de que nadie está en contra de su implantación en el municipio, la alcaldesa significó durante el anuncio que "Jerez puede permitirse el lujo por la extensión territorial tan grande que tiene de blindar durante un tiempo limitado a dos años una zona determinada que constituye el tesoro del gran Jerez e impedir que durante ese tiempo se instalen unas plantas que nos pueden condicionar el futuro".

Está por ver, sin embargo, cómo se extiende en el tiempo esa protección una vez se apruebe el Plan Especial, aunque por lo conocido hasta la fecha, parece evidente que la prohibición de implantación de proyectos de energías renovables se limitará en el futuro al viñedo ya protegido, aunque en el anterior mandato municipal se interpretase que no gozaba de la suficiente protección, por lo que al "queso gruyere" del paisaje vitícola jerezano seguirá estando salpicado de aerogeneradores, reforzado incluso por nuevas incorporaciones.