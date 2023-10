Jerez blinda el viñedo del Marco ante las energías renovables

María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez, ha anunciado que el gobierno municipal va a iniciar la "elaboración, tramitación y aprobación de un Plan Especial para la regulación de la implantación de proyectos de producción y almacenaje de energías renovables" y, en segundo lugar, que de forma paralela a la redacción de este Plan Especial que afecta a toda la ciudad "vamos a aprobar una moratoria de dos años para no otorgar nuevas autorizaciones para implantar energías eólicas en el viñedo jerezano hasta la aprobación del citado Plan Especial".

La alcaldesa explica que "cumpliendo un compromiso de gobierno hemos tomado una decisión de acuerdo con los servicios jurídicos de nuestro Ayuntamiento y de la mano del Consejo Regulador y de la Consejería de Industria de la Junta de Andalucía. Recordarán que dijimos en campaña electoral que ante la amenaza descontrolada de instalación de parques eólicos y fotovoltaicos en nuestra ciudad considerábamos que había que poner pie en pared, que no 'podemos permitir ya no el 'ancha es Castilla' sino el 'ancha es Jerez', tenemos un número de hectáreas importante y eso nos permite tomar decisiones en relación con la instalación en nuestro término municipal de las plantas eólicas y fotovoltaicas".

"Un dato que justifica la decisión es que en total, en nuestra ciudad hay hoy 13 parques eólicos y hay 18 parques solares. Para no confundir, reseñar que en la zona de viñedo no se pueden poner parques solares fotovoltaicos; es decir, la única posibilidad que hay en la zona de viñedos son los parques eólicos; en total, en relación con los parques eólicos se vienen instalando en nuestra ciudad desde 2001, la llegada masiva se ha producido a partir de 2006, y en relación con los parques solares la llegada masiva ha sido fundamentalmente en los últimos ocho años", añadía García-Pelayo.

De ahí que "en relación con el compromiso que asumimos, Jerez va a tener muy próximamente un Plan para proteger la viña y, una iniciativa distinta, un Plan Especial para regular la instalación de parques solares y fotovoltaicos en nuestra ciudad". Se trata, precisaba la alcaldesa, de una doble iniciativa: "Una iniciativa en relación con la protección directa del viñedo del Marco de Jerez y otra en relación con la instalación de energías alternativas, energías renovables, en todo el municipio de Jerez".

María José García-Pelayo agradecía el trabajo de Agustín Muñoz, coordinador del gobierno municipal, y de Belén de la Cuadra, delegada de Urbanismo, "que son los que han planteado esta iniciativa junto con el Consejo Regulador", medida con la que "estamos protegiendo no solamente nuestra ciudad sino también lo que somos, Jerez, en lo que tiene que ver con el viñedo es una comarca que atesora nada más y nada menos que tres mil años de tradición enológica, y por otro lado decirles que el viñedo tiene para nosotros, para este gobierno y creo que para todos los jerezanos y jerezanas, un interés histórico, económico, cultural y también paisajístico importantísimo".

"Afrontamos una responsabilidad importante: cuidar un legado que nos dejaron nuestros antepasados, velar por nuestras raíces, velar por nuestra economía, velar en definitiva por las señas de identidad de Jerez", apostillaba la regidora.

Eso sí, la alcaldesa matizaba que "con estas iniciativas no estamos diciendo que no se vayan a poder instalar plantas fotovoltaicas o solares en nuestra ciudad, efectivamente por ahí pasa el futuro, pero Jerez puede permitirse el lujo por la extensión territorial tan grande que tiene de blindar durante un tiempo limitado a dos años una zona determinada que constituye el tesoro del gran Jerez e impedir que durante esos dos años se instalen unas plantas que nos pueden condicionar el futuro".

Así, explicó García-Pelayo que "estamos impidiendo solamente que durante esos dos años las energías alternativas se implanten en los que representa un 4% de nuestro término municipal. A partir del próximo pleno en el que se aprueben estas iniciativas se pondrán seguir instalando plantas fotovoltaicas y eólicas, simplemente blindamos el viñedo más 600 metros más del entorno del viñedo para que ahí no se puedan instalar, con el único objetivo de protegernos".

Por tanto, "Jerez seguirá siendo una ciudad donde se pueden instalar plantas eólicas y fotovoltaicas , simplemente planteamos una reserva de tiempo de dos años para la zona del viñedo del Marco de Jerez más 600 metros más del entorno que no tergiversen la razón de ser de esta iniciativa".

García-Pelayo añadía que el término municipal de Jerez tiene 118.500 hectáreas de las que 4.748 son viñedos del Marco de Jerez y que las renovables que ya tienen licencia concedida de instalación seguirán adelante.

Eso sí, la alcaldesa mostró su extrañeza porque "no es normal que no se haya regulado" con anterioridad la instalación de renovables en el término municipal jerezano.

Además, también hizo hincapié en que de las compensaciones de las eléctricas por instalarse en Jerez "no se ha hablado. Según la ley, cuando una planta eólica o fotovoltaica se instala en una ciudad no solo tiene que pagar la licencia correspondiente sino que también hay posibilidad por parte del Ayuntamiento correspondiente de exigirle unas compensaciones como por ejemplo la bajada del recibido de la luz en determinadas zonas de la ciudad, se pueden plantear patrocinios, arreglos, actividades, formación para empleo, contratación de personal... A pesar de que en los últimos años hemos tenido la llegada al ciudad de 17 parques fotovoltaicos y dos eólicos, no se ha hecho absolutamente nada".