Los dueños del edificio Rianal piden ahora licencia para apartamentos turísticos

El grupo inversor madrileño que es propietario del edificio Rianal han pedido ahora un cambio de licencia para que este inmueble albergue apartamentos turísticos. Esta decisión la adopta una vez que trascendiera de que durante el pasado mes de mayo ya contara con clientes en sus apartamentos a pesar de que la firma anunciara inicialmente que su intención no era realizar un proyecto turístico sino de alquiler residencial de larga duración.

La situación de este inmueble se abordó en una sesión de pleno municipal celebrada la pasada semana en el Ayuntamiento de jerez. En ella, la concejala de Ganemos Jerez, Kika González, preguntó al gobierno municipal si los promotores de este edificio están cumpliendo con la licencia que le permitió la rehabilitación de este inmueble que albergó durante décadas un importante establecimiento comercial.

En la respuesta, el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, aseguró que el inmueble no cuenta a día de hoy con licencia de ocupación ni con la autorización autonómica para actividad turística. No obstante, dio a conocer que la empresa le comunicó recientemente que ha iniciado los trámites ante la Junta de Andalucía para solicitar autorización como apartamento turístico.

A pesar de ello, tal y como denunció Ganamos Jerez, durante el mes de mayo, y aunque aún no cuente con licencia de primera ocupación, hubo clientes que pernoctaron en estos apartamentos. De hecho, en páginas como Booking aparecen comentarios de personas que estuvieron en ellos denunciando que el edificio aún estaba en obras y que tenían suministro eléctrico de obra durante los días de su estancia.

Es más, en esa página web aún aparece publicitado este inmueble bajo una licencia de vivienda turística cuyo número coincide con el de otro inmueble dedicado para el alquiler vacacional en la calle Caballeros. A día de hoy, aunque estos apartamentos continúan publicitándose en los principales portales de alojamientos turísticos, no permiten realizar reservas.

Ganemos Jerez le preguntó al gobierno municipal si ha inspeccionado si cumple o no con la licencia que se le concedió y le recriminó que no se haya informado de este cambio propuesto por el propietario a la comisión local de patrimonio histórico. No hubo respuesta por parte del edil quien incidió en la importancia de la rehabilitación de este edificio como un elemento más del proceso de regeneración que asegura está viviendo el centro histórico.

El inmueble, cuyo emblema es su portentosa fachada de granito verde, fue diseñado por el arquitecto Fernando de la Cuadra. Durante décadas fue una galería comercial que cerró sus puertas hace casi dos décadas. Ahora, tras años en el ostracismo, ha sido rehabilitado para albergar 11 viviendas.