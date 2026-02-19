Ediciones de la Mula rescata un nuevo poemario de Juan Grande

Coincidiendo con el 25 aniversario del fallecimiento de Juan Márquez Pérez 'Juan Grande' (Jerez, 1949-2001), Ediciones de la Mula, un nuevo sello vinculado a la Editorial Hojas de Hierba, ha publicado el libro 'Pero sobre todo recordadme entre mis amigos', un plaquette de poesías en las que se profundiza en las creaciones del artista del barrio de Santiago. El trabajo se complementa además con textos del poeta sevillano Antonio López, que ya realizó el prólogo de la anterior publicación dedicada a Grande, 'Muriéndome a compás', que se publicóp en 2021 gracias a la Editorial Hojas de Hierba.

La presentación de este libro se llevó a cabo en la tarde del pasado miércoles en los Claustros de Santo Domingo y contó con la presencia del editor Javier Romero, del poeta Antonio López y del hijo de Juan Grande, Luis Márquez, además del delegado de cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Zurita, que previamente ensalzó la figura del artista.

Romero destacó "la fuerza energética" de los poemas del artista de Juan Grande, señalando que se trata "de un trabajo hecho para Jerez y su barrio de Santiago". Asimismo, recordó que la publicación "está hecha en pequeño formato con tipo de edición rústica".

Antonio López, por su parte, ensalzó la figura del escritor jerezano y tras dar las gracias "al Ayuntamiento y a la familia Márquez Carrasco", señaló que "esta serie de libros que hemos creado con el sello Ediciciones de la Mula busca mantener viva la voz de los poetas que para nosotros son trascendentes. Y para nosotros Juan Grande lo es, por eso es un honor tener en nuestro catálogo a Juan".

Su aportación en el libro son "conversaciones que he tenido con Juan Grande, porque es un artista que me emociona", indicó. Además, mostró su satisfacción por el resultado del trabajo, "un proyecto que comenzó como algo personal, que luego ampliamos con 'Muriéndome a compás' donde fuimos más ambiciosos ilustrando, gracias al arte de Luis Márquez, los poemas de su padre Juan, creando un diálogo artístico que ha trascendido mucho más allá de Jerez d ela Frontera". Asimismo, recalcó que el libro "es un libro importante para las próximas generaciones".

"Juan quería que lo recordaran y eso es lo que estamos haciendo en este libro", añadió Javier Romero. Antes de finalizar, Luis Márquez dio las gracias al Ayuntamiento y a la editorial por seguir poniendo en valor las creaciones de su padre, y recitó algunos de los poemas que recoge el libro, dedicando uno de ellos a Antonia Cortés, hermana de Luis de la Pica y presente en el acto, que hizo que le hizo emocionarse.

La publicación 'Pero sobre todo recordadme entre mis amigos', cuyo título hace referencia a uno de los poemas escritos antes de morir, se puede adquirir únicamente a través de internet, concretamente mediante la web www.edicionesdelamula.com al módico precio de 9,75 euros.