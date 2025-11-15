Editorial: Día del Flamenco en Santiago

Que Flamenco y Santiago han terminado convirtiéndose en sinónimos es algo que debemos decir con orgullo al celebrar este año el Día Internacional del Flamenco. Hay en Santiago, en su entramado artístico, sagas cuyos eslabones vienen de lejos y llegan a nuestros días: Los Sordera, Las Serranas, o la amplia familia de los Soto : con Manuel Soto ‘Sordera de Jerez’, Vicente Soto y José Soto Soto, más conocido como José Mercé.

En el Santiago de hoy la relación se hace visible en bronces y placas que componen todo un itinerario de nombres propios : Fernando Terremoto, Tío José de Paula, referente de la Peña homónima de la calle Merced, presidida por Joaquin El Zambo, parte de una saga que incluye a sus hermanos Luis y Enrique y a su hijo Abraham. O Luis de la Pica dando nombre a una rotonda y a una Peña en el antiguo Colegio Benítez. La calle Moraíto Chico ha empadronado para siempre a la dinastía encabezada por Tío Manuel Morao, oriundo del número 25 de calle Nueva. Y Antonio Gallardo, el poeta y letrista de tantos cantes, renombrando la calle Pozo Dulce. Sin olvidar a Manuel Alejandro, que no se cansa de confesar cómo bebió de la sonoridad del flamenco, escudriñado desde su casa vital de Santiago, la esencia íntima de las canciones que le confirman, a sus 93 años, como el más importante compositor contemporáneo de música popular. David Lagos y Melchora Ortega viven el barrio y se desviven por él reivindicando a los artistas del entorno, desde Diego Carrasco a Chano Carrasco, a su vez promotor incansable de los valores emergentes. Uno de ellos, Bastianito, hijo de Bastián Blanco, empeñado ahora en conectar con sus jóvenes homólogos y crear iniciativas.

El pasado del flamenco que algunos vieron peligrar con la desaparición de Los Juncales se hace presente en mil y un brotes nuevos de familias gitanas por excelencia: Los Paulera, donde destaca Tio Paulera, yerno de la célebre Tía Anica La Piriñaca y Luis Perdiguero que continua con la tradición cantaora. Los Morena, con Curro y Fernando, tanto monta, monta tanto. Sigue la cadena su hijo Juan y Fernando de la Morena hijo, a la guitarra. Luis el Mono, sobrino del José Vargas El Mono que, a su vez, dejó el cante en herencia a sus hijas. Los Cantarote, saga cantaora y de palmeros. También son palmeros Ali y Luis de La Tota, y Manuel Macano, sobrino de Tomasa Guerrero, La Macana. De los Reyes, Coral y Ani, hermanas de Pelé, de Navajita Plateá. Curro Carrasco también de Navajita, con Diego Carrasco como cabeza de saga, más Ané Carrasco, Maloko Soto ; Juañares y Juana , cantaor y bailaora. Y en la Guitarra, además de los Morao, está la familia de Periquín, con su hijo Manuel de Periquín y Luis de Periquin que ha aunado a muchos de los jovenes cantaores y cantaoras jerezanos.

Ese es el frondoso paisaje que se entrevé en los artículos de este Cuaderno Vive Santiago- Especial del Día del Flamenco. Desde la mirada a la historia exquisitamente documentada de Manuel Romero Bejarano, que incluye esta vez toda una primicia sobre “el primer gitano”, hasta las claves de fondo contenidas en el artículo de Paco de la Rosa sobre los vínculos entre flamenco y etnia gitana en Santiago. Y para ilustrar presente y futuro en singular femenino, las figuras de Tomasa Guerrero, la Macanita, y Lela Soto. ¿ Quién da más ? En Santiago se acaban las fronteras y afloran los horizontes. Una guía de propuestas donde no falta la gastronomía disponible en la geografía de este barrio que vive como nadie el Flamenco que habita en su entretela.