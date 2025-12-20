Editorial: Zambomba, con Z de un Jerez sin fronteras

2025 ha sido el año en que Santiago se reivindicó ante sí mismo. Así podría resumirse la peripecia emprendida por los vecinos de este barrio para hacer valer todo su potencial cultural y ciudadano. En tiempo presente, y conectado con su mejor legado: el de la convivencia entre gitanos y no gitanos, el del flamenco que habita en su entretela y emerge en cualquier momento. Los artículos de Paco de la Rosa y de Fermín Lobatón ahondan en ese trasfondo al que Manuel Alejandro, en sus memorias de escribidor de canciones, nombra como su fuente de inspiración primera en Santiago.

Las zambombas -que aún resuenan en nuestras calles- han sido la ocasión para evidenciar esos valores, en Santiago como en el resto de la ciudad. Y es legítimo que nos congratulemos con el clamoroso éxito de la convocatoria, pero sin obviar los excesos que malogran su esencia y la condición de Bien de Interés Cultural conquistada hace ahora diez años. Podemos decir con orgullo que Santiago ha marcado su propio estilo de contención y autenticidad sin excesos, en zambombas celebradas en espacios como el de la Peña Luis de la Pica, el Rincón del Chiri o el la prolongación del Jindama en el Angostillo, sin olvidar las que puertas adentro de sus propias Casas organizaron las Hermandades.

Pero, además, las zambombas han alcanzado tal dimensión que se impone una reflexión serena sobre una experiencia tan desbordante, en su fondo en su forma y también sus normas. Este Cuaderno apela a ese ejercicio y propone ampliarlo más allá del fragor de los hechos inmediatos, a fin de que aprendamos de ellos sin euforias desmedidas ni condenas genéricas. Así, atendiendo al fondo, David Lagos nos invita a pensar en la simbiosis entre los villancicos tradicionales y el flamenco. Y, como observación inmediata, llama la atención sobre la necesidad urgente de regular el consumo de alcohol en los espacios públicos.

Y es pertinente que compartamos algunas preguntas. Por ejemplo, sobre la normativa de veladores y barras ¿no es significativo que hasta las Asociación de Hosteleros se haya sumado a las quejas de los vecinos más damnificados del centro histórico? ¿Cómo mirar para otro lado ante el espectáculo nada edificante de un consumo de alcohol desmesurado y el de sus numerosas e insalubres consecuencias? ¿Acaso tiene algo que ver todo lo visto con el sentido de la medida, seña de identidad del Jerez, capital mundial del vino, o con el Jerez que aspira la capitalidad europea de la cultura? La senda de esa candidatura debe consolidarse con respuestas convincentes acerca de la manera de entender, practicar y cuidar nuestras manifestaciones más populares e identitarias. Si, como deseamos, Jerez supera el primer filtro mañana 21 de diciembre, tenemos la ocasión perfecta para aplicarnos a fondo en esa hermosa tarea.

Este Cuaderno Vive Santiago, en su tercera entrega mensual, inaugura un Rincón de la Memoria que se irá nutriendo de la aportación de los vecinos actuales y de quienes lo fueron en tiempos pretéritos. Esperamos sus propuestas en el correo asociacionunidosporsantiago@gmail.com

Estrenamos también un Cuadro de Honor para distinguir mes a mes las mejores acciones en favor del barrio, una iniciativa igualmente abierta a la participación de todos.

Y con la Capitalidad Gastronómica de Jerez 2026 en puertas, iniciamos una conversación a fondo con Manuel Valencia, referente principal de la cocina gitana, cuya trayectoria como chef acaba de ser reconocida por sus compañeros de la hostelería jerezana.